«Большая чистка» в «Реале»: эти пять футболистов неприкосновенны...

·98·Спорт
«Большая чистка» в «Реале»: эти пять футболистов неприкосновенны...

С началом новой эпохи в мадридском «Реале» под руководством Жозе Моуринью в составе команды ожидаются серьезные изменения. Сообщается, что клуб определил пять футболистов в качестве неприкосновенной части будущего проекта, однако судьба еще нескольких известных игроков остается под вопросом.

Главная интрига заключается в том, что в этом списке присутствуют Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, однако к таким звездам, как Винисиус Жуниор и Эдуарду Камавинга, столь жесткого доверия проявлено не было.

Пять главных оплотов Моуринью

По информации журналиста Эл Мундо Абрахама Ромеро, руководство клуба и Жозе Моуринью считают практически неприкосновенными следующих футболистов:

  • Килиан Мбаппе;

  • Федерико Вальверде;

  • Арда Гюлер;

  • Бернарду Силва;

  • Джуд Беллингем.

Ожидается, что эта пятерка займет центральное место в спорльном проекте «Реала» не только на новый сезон, но и на предстоящие годы.

Жозе Моуринью был официально назначен главным тренером «Реала» в июне 2026 года. С португальским специалистом заключен контракт до 2029 года, и в июле он приступил к подготовке команды к новому сезону.

Бернарду Силва также попал в этот список неслучайно. Португальский полузащитник в июне подписал с «Реалом» соглашение, рассчитанное до 2028 года.

Переговоры с двумя футболистами близки к завершению

Согласно информации источника, «Реал» также планирует сохранить в команде Орельена Тчуамени и Браима Диаса. Сообщается, что переговоры о новых контрактах с обоими игроками вступили в завершающую стадию.

В минувшем сезоне Тчуамени провел за мадридцев 49 матчей, оставаясь одним из ключевых исполнителей в центральной зоне команды.

Группа футболистов

Текущий статус

Мбаппе, Вальверде, Гюлер, Бернарду, Беллингем

Практически неприкосновенны

Тчуамени и Браим Диас

Переговоры по новому контракту

Винисиус, Камавинга, Мастантуоно, Эндрик

Будущее пока не определено

Родри и Ян Диоманде

Потенциальные трансферные цели

Тем не менее, клуб пока официально не объявлял о продлении контрактов. По этой причине данный вопрос следует оценивать не как завершенную сделку, а как план в процессе переговоров.

Почему будущее четырех известных футболистов туманно?

В сообщении подчеркивается, что окончательное решение относительно долгосрочного будущего в «Реале» Винисиуса Жуниора, Эдуарду Камавинги, Франко Мастантуоно и Эндрика пока не принято.

Это не значит, что все они будут проданы летом. Однако, если клуб захочет осуществить крупные трансферы, ему придется высвободить место как в составе, так и в финансовых расчетах.

Особенно привлекает внимание ситуация с Винисиусом. Бразильский нападающий в последние годы был одной из главных звезд «Реала», но превращение Мбаппе в центральную фигуру и планы по приобретению нового флангового форварда могут повлиять на его статус.

Непопадание в список неприкосновенных не означает неизбежный уход. Но если на трансферном рынке появится выгодное предложение, клуб может не закрывать дверь за переговорами полностью.

Началась ли масштабная борьба за Родри и Диоманде?

Сообщается, что руководство «Реала» одновременно работает над двумя крупными трансферами. Первый кандидат — испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а второй — 19-летний вингер «РБ Лейпциг» Ян Диоманде.

Официальные переговоры по Родри пока не подтверждены. В некоторых сообщениях говорится о серьезной заинтересованности «Реала», в то время как другие источники пишут, что конкретных контактов между клубами еще не было. Поэтому данный трансфер пока остается лишь вероятным сценарием.

Ситуация с Диоманде обстоит гораздо активнее. По информации АС, «Реал» начал переговоры с «Лейпцигом», и первое предложение в размере 100 миллионов евро было отклонено. Немецкий клуб требует около 130 миллионов евро, а сделка может закрыться в районе 120 миллионов евро.

Вместо кого будут совершены громкие трансферы?

В случае прихода Родри конкуренция в центральной полузащите «Реала» резко возрастет. Эта ситуация в первую очередь может отразиться на игровом времени Камавинги и Тчуамени.

Трансфер же Диоманде породит еще больше вопросов в линии атаки. 19-летний футболист способен играть на обоих флангах, а значит, его прибытие может напрямую повлиять на будущее Винисиуса, Мастантуоно, Браима Диаса и даже Эндрика.

Вероятный план «Реала» выглядит следующим образом:

  • сохранение пяти главных лидеров команды;

  • формирование состава под стиль Моуринью;

  • достижение договоренностей с игроками, чьи контракты подошли к важной стадии;

  • рассмотрение вопроса о продаже некоторых звезд при поступлении выгодного предложения;

  • усиление центра и флангов за счет Родри и Диоманде.

В «Реале» формируется новая иерархия

Очевидно, что возвращение Моуринью не ограничится лишь сменой тренера в «Реале». Клуб формирует новое ядро команды и определяет, вокруг каких футболистов будет строиться будущее.

Пока клуб официально не публиковал список неприкосновенных игроков. Однако новости о приходящих и потенциально уходящих игроках показывают, что в Мадриде начался процесс масштабной перестройки.

Главный вопрос остается открытым: Винисиус Жуниор останется в новом проекте «Реала» или трансфер Диоманде станет предвестником завершения его мадридской эпохи?

По вашему мнению, должен ли «Реал» сохранить Винисиуса? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей в Telegram с болельщиками мадридцев.

Реал МадридЖозе МоуриньюКилиан МбаппеДжуд БеллингемБернарду Силва
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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