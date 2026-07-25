Компания Гигабйте отказала в гарантии на GeForce RTX 4090: Причины остаются неясными

·56·Технологии
Компания Гигабйте отказала в гарантии на GeForce RTX 4090: Причины остаются неясными

В мире компьютерных технологий произошел очередной резонансный случай. Компания Гигабйте отказалась осуществлять гарантийный ремонт видеокарты GeForce RTX 4090, являющейся одним из самых дорогих ее продуктов. Данная ситуация вызывает у пользователей серьезные сомнения относительно качества сервисного обслуживания производителя. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как сообщил пользователь социальной сети Reddit под ником Реалкрасер1, несмотря на наличие у него официальной гарантии, действующей до 2027 года, компания отклонила запрос на ремонт устройства. По словам пользователя, видеокарта работала безупречно до момента переезда компьютера на новое место, однако после этого запустить систему уже не удалось.

Когда устройство было отправлено в сервисный центр Гигабйте на диагностику, специалисты вернули его с заключением «повреждено пользователем, ремонт невозможен». По информации иксбт.ком, производитель заявил о повреждении печатной платы (ПКБ, однако не предоставил никаких веских доказательств или фотографий по этому поводу.

Скрытые дефекты и сомнительный подход

Получив устройство обратно, владелец обнаружил на нем лишь два стикера-указателя, отмечающих предполагаемое место дефекта. Самое интересное, что ни сам пользователь, ни другие независимые наблюдатели не смогли визуально обнаружить на плате каких-либо трещин или внешних повреждений.

По мнению экспертов, если повреждение находится во внутренних слоях многослойной печатной платы, его действительно может быть невозможно заметить невооруженным глазом. Тем не менее, такой крупный бренд, как Гигабйте, в подобной ситуации должен был предоставить клиенту техническое обоснование в виде рентгенограммы или снимков под микроскопом.

В настоящее время владелец видеокарты не намерен сдаваться. Он планирует отправить устройство на независимую экспертизу в мастерскую Нортвест Репаир или на ЁуТубе-канал Гамерс Нексус, известный освещением подобных конфликтов. Подобные инциденты наверняка нанесут ущерб репутации бренда и заставят покупателей в высоком ценовом сегменте проявлять большую осторожность.

Учитывая, что на рынке Узбекистана флагманские видеокарты вроде NVIDIA RTX 4090 продаются по очень высоким ценам, вопрос официальной гарантии крайне важен и для местных пользователей. Подобные отказы производителей от гарантийных обязательств под неопределенными предлогами вполне естественно вызывают беспокойство у покупателей дорогостоящей техники.

Пока компания Гигабйте не делала публичных заявлений по данному конкретному случаю. Если независимая экспертиза докажет правоту пользователя, компании грозит не только замена видеокарты, но и крупный репутационный кризис.

GigabyteGeForce RTX 4090NVIDIAТехнологииГарантия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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