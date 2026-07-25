Атлетико Мадрид объявил о трансфере звезды ПСЖ Кан Ин Ли: Новый обладатель 7-го номера

·56·Спорт
Атлетико Мадрид объявил о трансфере звезды ПСЖ Кан Ин Ли: Новый обладатель 7-го номера

Испанский клуб «Атлетико Мадрид» совершил очередной громкий шаг на трансферном рынке. Мадридцы официально объявили о подписании контракта с полузащитником «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и лидером сборной Южной Кореи Кан Ин Ли. Данный трансфер оценивается не только как усиление состава, но и как стратегический шаг на пути к повышению авторитета клуба на азиатском рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Согласно информации, «Атлетико Мадрид» заплатил парижскому клубу за этот трансфер 35 миллионов евро. 25-летний футболист подписал с со столичной командой долгосрочный пятилетний контракт, рассчитанный до лета 2031 года. Благодаря этому трансферу Кан Ин Ли возвращается в чемпионат Испании в период расцвета своей карьеры.

Легендарный номер и новая ответственность

Руководство клуба символически выразило высокое доверие к корейскому футболисту. Кан Ин Ли будет выступать в составе «Атлетико Мадрид» под самым престижным в истории клуба 7-м номером. Ранее этот номер носили ведущие нападающие и легендарные игроки команды.

В официальном заявлении «Атлетико Мадрид» высоко оценил технические возможности игрока: «Кан Ин Ли — талант, мастерски играющий левой ногой, способный эффективно действовать как в атакующей полузащите, так и на флангах. Его способность видеть поле, контроль мяча и точные удары выведут игру нашей команды на новый уровень».

Возвращение в Ла Лигу: Знакомый чемпионат

Испания для Кан Ин Ли не чужая. Футболист, родившийся в Инчхоне, присоединился к академии «Валенсии» всего в 10 лет. Он сформировался как профессиональный футболист в Испании, выиграл Кубок Короля с «Валенсией», а позже проявил себя в составе «Мальорки», привлекая внимание скаутов со всего мира.

После успешных сезонов в составе ПСЖ футболист достойно защищал честь Южной Кореи на чемпионате мира 2026 года в Северной Америке. Сообщается, что именно уверенная игра на мундиале стала решающим толчком для главного тренера «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне завершить этот трансфер.

Осуществление данного трансфера имеет важное значение по следующим аспектам:

  • «Атлетико Мадрид» технически обогатил линию атакующей полузащиты;
  • Клуб привлек внимание миллионов болельщиков из азиатского региона;
  • Ла Лига вернула одного из своих самых талантливых бывших представителей.

Теперь Кан Ин Ли приступит к тренировкам с новой командой, и ожидается, что в предстоящем сезоне он станет одним из главных оружий мадридского клуба. Болельщики с нетерпением ждут дебюта нового обладателя 7-го номера.

Атлетико МадридПСЖКан Ин ЛиТрансферЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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