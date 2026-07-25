Центры искусственного интеллекта стали неожиданной угрозой для электросетей

Небольшая авария, произошедшая недалеко от Вашингтона, показала, насколько серьезную угрозу искусственный интеллект и центры обработки данных (дата-центры) могут представлять для современных энергетических систем. Неполадка, которая в обычных условиях должна была устраняться за несколько секунд, из-за одновременного отключения дата-центров от сети переросла в кризис, длившийся более десяти минут. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным TechCrunch и Reuters, в результате обрыва линии электропередачи в Северной Вирджинии дата-центры, потребляющие более 3 GW мощности, отключились от сети практически одновременно. Эта ситуация вызвала резкий скачок напряжения в системе ПДжМ, которая является крупнейшим сетевым оператором в США. Из-за инцидента в регионах от Нью-Джерси до Иллинойса наблюдалось мигание света, но, к счастью, масштабных отключений (блакут) не произошло.

От небольшой неполадки до крупного кризиса

Северная Вирджиния является регионом с наибольшей концентрацией дата-центров в мире. По данным стартапа Тинг Лабс, как только стало заметно повреждение в электросети, все центры автоматически переключились на резервные источники питания. В результате всего за 30 секунд из сети пропала нагрузка в 3,1 ГВт. Не успела энергетическая система компенсировать эту потерю, как отключились и дополнительные мощности, в результате чего общий избыток энергии достиг 3,49 ГВт.

Как объясняют специалисты, электросеть должна работать в идеальном балансе между предложением и спросом. Если этот баланс нарушается, напряжение падает или, наоборот, резко возрастает. Дата-центры принимают решения за доли секунды для защиты своего оборудования и отключаются от сети. Это может спровоцировать цепную реакцию и вывести из строя энергетику целого региона.

Будущие риски и решения

Технический директор компании ОН.Энергй Рикардо де Азеведо назвал этот инцидент «канарейкой в шахте» (признаком приближающейся опасности). По его словам, по мере развития технологий искусственного интеллекта количество таких объектов с высокой нагрузкой растет, а их взаимодействие с сетью становится все более сложным. Если дата-центры не научатся более плавно управлять такими отключениями, в будущем неизбежно произойдут более крупные аварии.

В настоящее время специалисты энергетической сферы предлагают внедрить новые стандарты для дата-центров. Они могут включать в себя следующее:

Поэтапное осуществление процесса отключения от сети;

Адаптацию резервных систем для поддержки стабильности сети;

Внедрение систем интеллектуального управления нагрузкой с помощью искусственного интеллекта.

Это событие в очередной доказало, насколько хрупкой является связь между цифровой экономикой и физической инфраструктурой. Данный опыт в США должен стать важным уроком при проектировании энергетической системы и для таких стран, как Узбекистан, которые ускоряют цифровизацию и строительство дата-центров.