В Байсуне запускается решающий план по ликвидации аварии

Работы по устранению сложной техногенной ситуации, продолжающейся на месторождении «Мустақилликнинг 25 йиллиги» в Байсуне, переходят в новый этап. «Узбекнефтегаз» совместно с крупной китайской буровой компанией готовится к запуску специальных спасательных скважин, однако перед началом основной операции необходимо решить ряд опасных и технически сложных задач.

Глава компании Абдугани Сангинов встретился с китайскими специалистами и поставил задачу завершить подготовительные работы в короткие сроки. Если план будет реализован, появится возможность полностью обуздать аварию, которая продолжается уже долгое время.

Обсужден практический этап с китайской компанией

Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Абдугани Сангинов провел переговоры с представителями буровой компании CCDC в составе Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC).

Главной темой встречи стало ускорение необходимых приготовлений для ликвидации последствий аварии на месторождении М-25 в Байсунском районе.

«Важно в короткие сроки завершить все процессы подготовки для оперативного начала практических работ».

Соглашение о сотрудничестве с китайской компанией CCDC было заключено ранее. По данным руководства «Узбекнефтегаза», были изучены технические предложения компаний из разных стран, и в итоге решение, представленное CNPC, было выбрано как наиболее оптимальный вариант.

Какая техника будет доставлена на объект?

Высокое давление и сложные геологические условия на месторождении М-25 не позволяют использовать обычное буровое оборудование. В связи с этим для операции требуются специальная техника, инженерные решения и специально подготовленные специалисты.

На встрече были обсуждены следующие вопросы:

доставка на месторождение специальных аварийно-буровых установок;

подготовка технологического оборудования, работающего в условиях высокого давления;

привлечение зарубежных инженеров и квалифицированных специалистов;

завершение направления бурения и проектных решений;

усиление мер безопасности;

запуск спасательных скважин в установленные сроки.

Основная задача Текущий этап Сотрудничество с CCDC Достигнута договоренность Специальная техника Планируется доставка на объект Инженерные решения На стадии завершения Специалисты Будут привлечены из-за рубежа Спасательные скважины Идет подготовка к бурению

Планируется, что специалисты двух компаний будут совместно координировать каждый этап операции, а технические решения будут приниматься без промедления.

Зачем бурятся специальные скважины?

При подобных авариях прямая приближенность к опасной скважине возможна далеко не всегда. По этой причине на определенном расстоянии от основной скважины в боковом направлении бурятся специальные спасательные скважины.

Через них можно будет:

снизить подземное давление;

управлять неконтролируемым притоком газа;

подать в скважину специальный утяжеленный раствор;

безопасно перекрыть источник фонтанирования.

Согласно прежнему заявлению Абдугани Сангинова, на месторождении М-25 планируется пробурить четыре дополнительные скважины. Цель состоит в том, чтобы доставить технику до конца года и полностью ликвидировать аварию в первой половине 2027 года.

Когда началась ситуация на месторождении М-25?

Техногенные проблемы на месторождении «Мустақилликнинг 25 йиллиги» приобрели серьезный характер после событий сентября 2024 года. В результате утечки высоконапорного сероводородного газа из скважины № 604 погибли 4 человека и 11 пострадали.

27 марта 2025 года на скважине № 202 было зафиксировано очередное выделение сероводорода. Для предотвращения распространения вредных веществ в атмосферу приток газа был взят под контроль и сожжен.

А 5 мая на этой же скважине повторилось фонтанирование газа под высоким давлением. В официальном сообщении отмечалось, что территория взята под контроль специалистов и привлечены зарубежные эксперты.

В конце декабря 2025 года на территории месторождения также был зафиксирован выход на поверхность нефтесодержащей жидкости. Чтобы не допустить ее растекания, были построены защитные пруды-накопители, а собранная жидкость вывезена на специальную изолированную площадку.

Самый сложный этап еще впереди

Привлечение китайских специалистов и специальной техники не означает, что авария будет полностью устранена в ближайшее время. Бурение спасательных скважин — это сложный процесс, требующий высокой точности и могущий занять много времени.

Решающий результат будет зависеть от нескольких факторов:

своевременное прибытие техники;

точность расчетов по подземным пластам;

бурение скважин до намеченной точки;

безопасное снижение высокого давления;

обеспечение безопасности работников и близлежащих территорий.

Официальные ведомства ранее заявляли, что процессы на месторождении находятся под контролем специалистов. Однако для полной ликвидации аварии еще предстоит осуществить основные технические операции.

Ожидаемый результат для Байсуна

Главная цель нового соглашения — не временное сдерживание выхода газа и нефти, а полное техническое перекрытие источника аварии.

Если CCDC вовремя доставит на объект специальную технику и инженеров, начнутся работы по бурению дополнительных скважин. Ожидается, что именно эта операция станет решающим шагом в устранении сложной ситуации, которая уже долгое время продолжается в Байсуне.

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