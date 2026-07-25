Сальма Паральюэло покинула Барселону и перешла в Лион

·47·Спорт
Сальма Паральюэло покинула Барселону и перешла в Лион

Звезда женской сборной Испании и чемпионка мира Сальма Паральюэло открыла новую страницу в своей карьере. 22-летняя нападающая покинула испанскую Барселону и подписала четырехлетний контракт с одним из сильнейших клубов Франции — Лионом (ОЛ Лённес). Этот трансфер стал одним из самых громких событий летнего сезона в женском футболе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, Паральюэло присоединилась к французскому клубу на правах свободного агента. Переговоры о продлении ее контракта с Барселоной завершились неудачно в июне. Теперь талантливая футболистка будет выступать в чемпионате Франции по соглашению, рассчитанному до 2030 года.

Новый вызов и старые знакомые

Данный трансфер станет для Сальмы первым профессиональным опытом за пределами Испании. Интересно, что в Лионе она снова будет работать со своим бывшим наставником Джонатаном Хиральдесом. Именно под руководством Хиральдеса Паральюэло провела свой самый результативный сезон, забив 34 гола и отдав 7 результативных передач в период 2023-24 годов.

За четыре года выступлений в составе Барселоны Сальма Паральюэло превратилась в настоящую победительницу. Вместе с каталонским клубом она завоевала в общей сложности 14 крупных трофеев. Среди них три победы в женской Лиге чемпионов и четыре титула чемпионки Испании. В общей сложности она провела 131 матч в футболке сине-гранатовых и 72 раза поразила ворота соперников.

Грандиозные цели Лиона

Клуб Лион ставит перед собой цель восстановить свою гегемонию в европейском футболе посредством этого трансфера. Помимо Паральюэло, к команде присоединились такие мастеровитые футболистки, как Кэролайн Вейр, Мария Луиза Грос и Юханна Рюттинг Канерюд. Столь мощная трансферная кампания подтверждает намерение клуба быть абсолютным лидером как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене в предстоящих сезонах.

Примечательно, что в своем последнем матче за Барселону Сальма забила два гола в финале Лиги чемпионов именно в ворота своей новой команды — Лиона. Теперь ожидается, что она будет забивать голы в качестве основного нападающего французского клуба. Футболистка присоединится к тренировкам команды с 27 июля, а четыре дня спустя будет официально представлена широкой общественности.

Сальма ПаральюэлоБарселонаЛионТрансферЖенский Футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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