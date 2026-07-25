Google впервые в истории зафиксировал отрицательный денежный поток: Причина — расходы на искусственный интеллект

·44·Технологии
Google впервые в истории зафиксировал отрицательный денежный поток: Причина — расходы на искусственный интеллект

Корпорация Google опубликовала финансовый отчет по итогам второго квартала 2026 года. Несмотря на то, что компания достигла рекордных доходов в своей истории, свободный денежный поток впервые опустился до отрицательного показателя. Главной причиной этого называются беспрецедентные инвестиции, направленные на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В отчетном периоде общая выручка Google составила 119,8 миллиарда долларов, показав результат выше ожиданий аналитиков. Поисковая система Google, остающаяся основным источником дохода компании, принесла 63,3 миллиарда долларов прибыли. Сеть Google Cloud за счет роста спроса на АИ-сервисы увеличила свои доходы на 23,8 процента и достигла 24,8 миллиарда долларов. Реклама на YouTube пополнила казну компании на 11,1 миллиарда долларов.

АИ-гонка и миллиардные инвестиции

По данным иксбт.ком, только за прошедший квартал Google потратил 44,9 миллиарда долларов на расширение мощностей искусственного интеллекта. этот показатель превысил операционный денежный поток компании (39,1 миллиарда долларов). В результате свободный денежный поток составил минус 5,8 миллиарда долларов. Такая ситуация наблюдается впервые с момента выхода Google на фондовую биржу.

Руководство компании планирует еще больше увеличить ставки на АИ-инфраструктуру. Если в 2025 году на эти цели было потрачено 91 миллиард долларов, то по итогам 2026 года общие расходы, как ожидается, достигнут 205 миллиардов долларов. Для сравнения, текущий уровень расходов в 6 раз превышает показатели 2022 года, то есть периода до начала бума искусственного интеллекта.

Обеспокоенность инвесторов и реакция рынка

Хотя Google по-прежнему остается чрезвычайно прибыльной компанией и имеет в резерве более 100 миллиардов долларов, инвесторы встретили столь резкий рост расходов с беспокойством. После публикации отчета стоимость акций компании снизилась примерно на 4,5 процента. Участники рынка анализируют, когда и в каком виде эти гигантские инвестиции начнут приносить реальную прибыль.

Сегодня Google ведет ожесточенную борьбу не только с Microsoft и OpenAI, но и с другими технологическими гигантами. Google Cloud и другие корпоративные решения, знакомые и узбекистанским пользователям, стали основным полем этой гонки. По мнению экспертов, вложенные в инфраструктуру средства могут обеспечить технологическое превосходство компании в будущем, однако в краткосрочной перспективе они продолжат нарушать баланс в финансовых отчетах.

GoogleИскусственный ИнтеллектБизнесТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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