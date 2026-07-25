Скрытый ход Реала: близок ли трансфер за 120 млн евро?

Мадридский «Реал» начал очередной шаг, который может взбудоражить Европу в летнее трансферное окно. Сообщается, что мадридцы провели тайные переговоры в Германии по поводу приобретения 19-летнего Яна Диоманде, однако самое крупное препятствие на пути к сделке еще не устранено.

Издание АС пишет, что футболист дал согласие на переход в «Реал». Другие источники подчеркивают, что сохраняется его склонность к варианту с ПСЖ — именно в этом и заключается главная интрига трансфера.

Зачем представители «Реала» ездили в Германию?

По информации АС, представители «Реала» на этой неделе совершили поездку в Германию, чтобы лицом к лицу обсудить трансфер Диоманде с руководством «РБ Лейпциг». Сообщается, что перед этим мадридский клуб получил согласие игрока и теперь ведет основные переговоры на уровне клубов.

Мадридцы получили согласие футболиста, но финансовое соглашение с «РБ Лейпциг» пока полностью не завершено.

Ранее появлялись сообщения о том, что первое предложение «Реала» в размере 100 миллионов евро было отклонено. Немецкий клуб оценивает своего игрока примерно в 120–130 миллионов евро, а АС написало, что в итоге стороны могут сойтись на сумме около 115–120 миллионов евро.

Вопрос Текущая ситуация Первоначальное предложение «Реала» Около 100 миллионов евро Требование «РБ Лейпциг» 120–130 миллионов евро Ожидаемое соглашение 115–120 миллионов евро Позиция игрока В источниках трактуется по-разному Официальная сделка Еще не объявлена

Слухи об Олисе были распространены для отвода глаз?

Самая интересная часть новости связана с вингером «Баварии» Майклом Олисе. Согласно версии АС, в то время как вокруг «Реала» циркулировало множество слухов об интересе к Олисе, клуб на самом деле тайно вел работу по Диоманде.

Руководство Мадрида неоднократно опровергало проведение переговоров с Олисе. Несмотря на это, имя французского футболиста постоянно упоминалось в информационном пространстве, а практические действия по Диоманде оставались практически незаметными.

Этот метод сравним с трансфером Марка Кукурельи. Тогда, пока обсуждался интерес других клубов, «Реал» напрямую договорился с «Челси» и подписал контракт с испанским защитником до 2032 года.

Почему 19-летний футболист стоит так дорого?

Диоманде является не классическим центральным форвардом, а быстрым нападающим, способным действовать на обоих флангах. Он выделяется своей высокой скоростью, умением обыгрывать соперника один в один и способностью играть на различных позициях в атаке.

Кот-д'ивуарский футболист перешел в «РБ Лейпциг» из «Леганеса» летом 2025 года и в своем первом сезоне в Германии засиял даже быстрее, чем ожидалось.

Его показатели в сезоне 2025/26:

36 матчей во всех турнирах;

13 голов;

10 голевых передач;

приз лучшему молодому игроку сезона в Бундеслиге;

путевка в Лигу чемпионов с «РБ Лейпциг».

Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость Диоманде в 90 миллионов евро. Однако его возраст, долгосрочный контракт и интерес со стороны нескольких богатых клубов Европы еще больше повышают трансферную цену.

Позиция «РБ Лейпциг» усложняет переговоры

Руководство «РБ Лейпциг» ранее открыто заявляло, что не намерено продавать Диоманде этим летом. Спортивный директор Марсельььььь Шефер подчеркивал, что футболист продолжит играть за немецкий клуб и в следующем сезоне.

В распоряжении немецкого клуба имеется несколько сильных преимуществ:

контракт Диоманде действует до 2030 года;

клуб не обязан продавать игрока;

интерес со стороны ПСЖ и английских клубов усиливает конкуренцию;

стоимость 19-летнего футболиста может вырасти еще больше.

Поэтому «Реал» не сможет уговорить «РБ Лейпциг» рядовым предложением. Мадридцам нужно либо приблизиться к требуемой сумме, либо удовлетворить немецкий клуб за счет системы бонусов и выплат.

Почему источники расходятся в оценке выбора игрока?

АС сообщает, что Диоманде дал согласие «Реалу» и приостановил предварительную договоренность, существовавшую с ПСЖ. Sky Sports же написал, что футболист по-прежнему предпочитает переход в парижский клуб.

Это противоречие показывает, что трансфер еще не достиг финальной стадии. На данный момент открытыми остаются следующие три сценария:

«Реал» повышает цену и договаривается с «РБ Лейпциг». ПСЖ возвращается к переговорам с крупным предложением. Немецкий клуб отклоняет все предложения и оставляет Диоманде у себя.

Каким будет решающий шаг «Реала»?

Мадридцы могли получить предварительное согласие футболиста, но этого недостаточно для завершения трансфера. Основное решение зависит от суммы, требуемой «РБ Лейпциг», и готовности «Реала» дойти до границы в 115–120 миллионов евро.

Скорость, возраст и способность Диоманде играть на обоих флангах делают его привлекательным кандидатом для долгосрочного проекта «Реала». Тем не менее, до официального заявления правильнее оценивать эту сделку не как свершившийся трансфер, а как крупную операцию на стадии серьезных переговоров.

Как вы думаете, правильно ли платить 120 миллионов евро за Яна Диоманде? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь новостью о трансфере в Telegram с болельщиками «Реала».