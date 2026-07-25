Революция в атаке Реал Мадрид: под угрозой ли позиции Винисиуса Жуниора и Родриго?

Мадридский клуб Реал Мадрид задолго до открытия летнего трансферного окна начал работу по серьезной перестройке состава. Переговоры по поводу вингера немецкого РБ Лейпциг Янна Диоманде рассматриваются не просто как рядовой трансфер, а как предвестник масштабных перемен внутри команды. Ожидается, что в случае осуществления этой сделки конкуренция в линии нападения «сливочных» выйдет на беспрецедентный уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя в настоящее время в составе Реал Мадрид есть такие бразильские звезды мирового уровня, как Винисиус Жуниор и Родриго, тренерский штаб нацелен на дальнейшее усиление атакующей мощи и обеспечение тактического разнообразия. Особенно плотный календарь следующего сезона и множество турниров показывают, что команде нужны свежая кровь и высокоскоростные игроки.

Новый этап конкуренции и фактор Мбаппе

Если трансфер Янна Диоманде завершится успешно, борьба за места в основе на обоих флангах обострится. В этой борьбе примут участие не только Винисиус Жуниор и Родриго, но и Килиан Мбаппе, одинаково эффективно способный сыграть на любом из флангов. Подобная ситуация может заставить руководство клуба задуматься о будущем одной из нынешних звезд.

Кроме того, к конкуренции в атаке присоединятся Браим Диас и турецкий талант Арда Гюлер. Если Гюлер уже успел проявить себя на правом фланге, то Диас играет важную роль в ротации. Такая «теснота» в составе вполне может привести к продаже кого-то из звезд, если клубу поступит астрономическое финансовое предложение, от которого невозможно отказаться.

Неприкосновенность Винисиуса Жуниора и саудовский вариант

Пока что Винисиус Жуниор остается самым неприкосновенным и защищенным именем в мадридском проекте. Клуб видит в нем не только лидера на поле, но и маркетинговый и спортивный бренд команды. Хотя представители клубов из Саудовской Аравии неоднократно проявляли интерес к бразильской звезде, его уход из Испании в ближайшее время маловероятен.

Однако в футбольном мире все меняется. Ситуация может измениться, если на стол Реал Мадрид ляжет фантастическое предложение, а сам игрок даст согласие на новый вызов. Пока же все внимание приковано к трансферу Янна Диоманде и новому балансу внутри команды.

По данным иксбт.ком, эти изменения являются стратегическим шагом, направленным на обеспечение доминирования Реал Мадрид в предстоящие годы. Команда рассчитывает стать непревзойденной в мире не только по результатам, но и по глубине состава.