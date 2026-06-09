Бавария готова отказать Реал Мадриду по Майклу Олисе

Мюнхенская «Бавария» положила конец трансферным слухам вокруг своего звездного вингера Майкла Олисе. Гигант Бундеслиги заявил, что не намерен продавать французского футболиста и категорически отклонит любые предложения от «Реал Мадрида» этим летом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, слухи о том, что Флорентино Перес готовит пакетное предложение на 150 миллионов евро, пока не имеют официального подтверждения. Однако руководство «Баварии» заявило, что готово немедленно отклонить любые предложения президента мадридского клуба, будь то первое, второе или даже третье.

Президент клуба Герберт Хайнер прояснил ситуацию в интервью изданию BILD: «Майкл Олисе — игрок «Баварии», у него долгосрочный контракт. Мы не клуб-продавец. Если Флорентино Перес захочет сделать нам предложение — чего пока не было — он может не тратить свое время зря».

Почетный президент клуба Ули Хенесс также высказался резко: «Продадим ли мы Майкла Олисе за 200 миллионов евро? Нет, он не продается. Мы играем для наших болельщиков. Наличие 200 миллионов евро в банке не принесет пользы фанатам, если мы будем играть в худший футбол каждую субботу».

24-летний нападающий, забивший 22 гола и отдавший 31 результативную передачу в блестящем сезоне за «Баварию», сейчас сосредоточен на выступлениях за сборную. Олисе, оформивший хет-трик в товарищеском матче против Северной Ирландии, готовится вместе со сборной Франции к играм против Сенегала, Ирака и Норвегии.