На европейском трансферном рынке назревает очередная сенсационная и неожиданная новость. Талантливый атакующий полузащитник знаменитого английского клуба «Ливерпуль» Коди Гакпо уже этим летом может покинуть мерсисайдцев и перейти в другую команду. Об этом сообщает одно из авторитетных спортивных изданий Великобритании, Teamtalk со ссылкой на свои эксклюзивные источники.

В настоящее время 27-летний талантливый футболист активно готовится к матчам престижного чемпионата мира, который пройдет за океаном, в составе сборной Нидерландов. В последнем контрольном товарищеском матче перед мундиалем именно Гакпо дважды точно реализовал пенальти в ворота сборной Узбекистана, единолично обеспечив трудную победу европейцев со счетом 2:1. После этой содержательной игры интерес к вингеру сборной Нидерландов со стороны ряда сильных европейских клубов стал еще более серьезным.

Согласно данным источника, на талантливого игрока на трансферном рынке достаточно претендентов. В частности, амбициозные клубы английской Премьер-лиги «Астон Вилла» и лондонский «Тоттенхэм» выразили желание заполучить Гакпо, а один из грандов испанской Ла Лиги «Атлетико Мадрид» также начал за ним серьезную охоту. Сообщается, что если «Ливерпуль» не предоставит Коди гарантированную игровую практику в стартовом составе в тактических планах на новый сезон, он готов окончательно покинуть Ливерпуль.

В прошедшем сезоне нидерландский нападающий в рамках чемпионата Англии провел за «красных» 36 матчей, забив 7 голов и сделав 5 результативных передач. Теперь то, в каком клубе продолжит карьеру эта футбольная звезда, станет полностью ясно после матчей ЧМ-2026.

Следите за новыми шагами Коди Гакпо на чемпионате мира, напряженной трансферной борьбой между «Ливерпулем» и европейскими грандами, а также самыми горячими репортажами из мира футбола всегда вместе с нами на страницах Zamin!