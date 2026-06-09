Мбаппе пошутил о серии без голов: Олизе оформил хет-трик

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не забивает уже в трех матчах подряд, но Дидье Дешам не беспокоится перед чемпионатом мира. Нападающий «Реал Мадрид» в шутку заявил, что бережет свои точные удары для турнира. В матче с Северной Ирландией, завершившемся победой со счетом 3:1, хет-трик оформил Майкл Олизе, став героем встречи. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Франции одержала победу в последнем контрольном матче перед отъездом на мундиаль, однако основное внимание было приковано к разной игре двух атакующих звезд команды. Мбаппе создал несколько моментов, но не смог отличиться. Для капитана, имеющего на счету 56 голов в 98 матчах за сборную, такая засуха необычна, но ни футболист, ни тренер не видят в этом повода для беспокойства.

В матче в Лилле все заголовки достались вингеру «Баварии» Майклу Олизе. Он продолжил свою великолепную форму на клубном уровне и в сборной, ярко оформив хет-трик. Третий гол Олизе забил прекрасным ударом издалека, доказав, что становится одной из ключевых фигур команды.

Дидье Дешам с улыбкой отверг предположения о падении уверенности Мбаппе после матча. «Я не беспокоюсь. Да, у него были моменты, но не хватило точности. Он сказал мне, что бережет все свои голы для турнира в США, и этого мне достаточно», — заявил тренер в интервью телеканалу ТФ1.

Дешам высоко оценил игру Олизе, намекнув, что сейчас он может стать главной атакующей силой команды. «Он сияет так же, как и в «Баварии». У него все получается легко. Он показывает очень эффективную игру, и это отличная новость для нас», — добавил специалист.