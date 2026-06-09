Аббосбек Файзуллаев попал в поле зрения скаутов «Ливерпуля»...

·5·Спорт
Аббосбек Файзуллаев попал в поле зрения скаутов «Ливерпуля»...

Чемпионат мира, приковавший внимание всего мира, — это не только ожесточенная борьба сборных за главный трофей, но и уникальная сцена для открытия самых талантливых, молодых и ярких футбольных звезд планеты. История футбола знает немало примеров, когда именно благодаря содержательной игре на таких престижных турнирах многие молодые игроки попадали в поле зрения мировых грандов и переходили в топ-клубы. Сегодня нас наполняет безграничной гордостью тот факт, что среди этих радостных и почетных традиций свое место занимают мастера и любимцы сборной Узбекистана.

Согласно нашим последним эксклюзивным и достоверным данным, международная скаутская служба одного из самых известных и могущественных клубов английской Премьер-лиги — «Ливерпуля» — в настоящее время пристально следит за нашим соотечественником Аббосбеком Файзуллаевым, выступающим за стамбульский «Башакшехир». Представители мерсисайдцев внимательно анализируют уникальный талант, стремительные действия и высокую игровую интуицию нашего земляка.

Яркая, динамичная и содержательная игра Аббосбека Файзуллаева в последние время как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене полностью привлекла внимание селекционеров английского клуба. По мнению экспертов, его стиль игры полностью соответствует современным требованиям английского футбола. Если наш соотечественник продолжит демонстрировать такой высокий темп и мастерство в предстоящих матчах, то вскоре в его карьере может произойти серьезный поворот, и он отправится в Англию.

Следите за смелыми шагами Аббосбека Файзуллаева навстречу европейским грандам, возможными деталями контракта с «Ливерпулем» и самыми оперативными эксклюзивными новостями об игроках нашей сборной вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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