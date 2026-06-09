Звезда Алжира пообещал обыграть Лионеля Месси и Аргентину

Атакующий полузащитник сборной Алжира Ибрагим Маза поставил цель одержать историческую победу над Аргентиной в матче открытия чемпионата мира 2026 года. 20-летний перспективный футболист клуба «Байер Леверкузен» прибыл в США перед турниром и поделился своими амбициозными планами, заявив, что не боится психологического давления со стороны действующих чемпионов мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Североафриканская команда разместилась в Канзас-Сити (штат Миссури), чтобы впервые с 2014 года принять участие в финальной стадии чемпионата мира. Маза, ставший одной из ключевых фигур команды под руководством Владимира Петковича, дал интервью СМИ перед матчем против фаворитов турнира. Футболист, выступавший за молодежную сборную Германии, а затем выбравший защиту цветов Алжира, продемонстрировал полное отсутствие страха перед авторитетом соперника.

Говоря о крупном противостоянии, которое состоится 17 июня, Маза заявил: «Мы должны провести хороший чемпионат мира, и первый матч с Аргентиной очень важен. Они будут много провоцировать, но мы должны сохранять спокойствие, выкладываться полностью, играть с умом и посмотреть, что получится». Свою речь он завершил с улыбкой: «Мы обыграем Лионеля Месси, иншаллах».

Смелые высказывания Мазы широко обсуждаются в аргентинской прессе, включая такие издания, как ТйК Спортс, Оле и Ла Накион. Сборная Алжира завершит подготовку к турниру товарищеским матчем с Боливией. После этого «Лисы пустыни» поборются в группе Дж с Аргентиной, Иорданией и Австрией.