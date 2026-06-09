Дидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана Мбаппе

·1·Спорт
Дидье Дешам высказался о безголевой серии Килиана Мбаппе

Последние выступления Килиана Мбаппе, одной из самых ярких звезд мирового футбола, в составе сборной Франции вызывают оживленные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Талантливый нападающий не смог поразить ворота соперников в третьем матче подряд за национальную команду. Тем не менее, «трехцветные» успешно продолжают свое шествие.

В очередном напряженном товарищеском матче сборная Франции одержала уверенную победу над представителями Северной Ирландии со счетом 3:1. В этой захватывающей встрече молодая и перспективная звезда команды Майкл Олисе забил три гола в ворота соперника, оформив великолепный хет-трик и став героем матча. Мбаппе же вновь был вынужден покинуть поле без забитых мячей.

Несмотря на это, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ясно дал понять, что нисколько не обеспокоен текущей спортивной формой и неспособностью забивать лидера команды. Опытный специалист, говоря об игре Килиана, подчеркнул, что полностью доверяет ему.

«Я нисколько не беспокоюсь по этому поводу. На поле у него было несколько удобных моментов для взятия ворот, просто немного не хватило точности в завершающих ударах. В разговоре со мной он сказал, что бережет все свои главные голы для матчей чемпионата мира, который пройдет в США, и я полностью согласен с его мнением», — с улыбкой заявил Дешам в эксклюзивном интервью популярному телеканалу «TF1».

Стоит отметить, что к настоящему моменту Килиан Мбаппе провел в составе сборной Франции в общей сложности 98 официальных матчей, забив 56 голов в ворота соперников, и остается одним из лучших бомбардиров в истории страны.

В групповом этапе чемпионата мира 2026 года, который стартует в ближайшие дни, действующие вице-чемпионы французы в группе «C» поборются за путевку в плей-офф против сборных Сенегала, Ирака и Норвегии. Болельщики ждут от Мбаппе настоящего шоу с голами именно в этих официальных матчах.

Следите за самыми горячими матчами чемпионата мира, новыми рекордами Килиана Мбаппе на мундиале и самыми громкими эксклюзивными новостями мирового футбола всегда вместе с нами на страницах Zamin!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джафар Ирисметов назвал главную проблему в команде КаннавароДжафар Ирисметов назвал главную проблему в команде КаннавароСегодня, 14:08Служба безопасности США подвергла сборную Узбекистана строгому контролюСлужба безопасности США подвергла сборную Узбекистана строгому контролюСегодня, 13:41Звезда Алжира пообещал обыграть Лионеля Месси и АргентинуЗвезда Алжира пообещал обыграть Лионеля Месси и АргентинуСегодня, 12:10Жозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал МадридЖозе Моуринью хочет привести Нико Шлоттербека в Реал МадридСегодня, 11:56Арсенал неожиданно уволил руководителя медицинского отделаАрсенал неожиданно уволил руководителя медицинского отделаСегодня, 11:13Аббосбек Файзуллаев попал в поле зрения скаутов «Ливерпуля»...Аббосбек Файзуллаев попал в поле зрения скаутов «Ливерпуля»...Сегодня, 11:02
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана