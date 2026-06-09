Последние выступления Килиана Мбаппе, одной из самых ярких звезд мирового футбола, в составе сборной Франции вызывают оживленные дискуссии среди болельщиков и экспертов. Талантливый нападающий не смог поразить ворота соперников в третьем матче подряд за национальную команду. Тем не менее, «трехцветные» успешно продолжают свое шествие.

В очередном напряженном товарищеском матче сборная Франции одержала уверенную победу над представителями Северной Ирландии со счетом 3:1. В этой захватывающей встрече молодая и перспективная звезда команды Майкл Олисе забил три гола в ворота соперника, оформив великолепный хет-трик и став героем матча. Мбаппе же вновь был вынужден покинуть поле без забитых мячей.

Несмотря на это, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ясно дал понять, что нисколько не обеспокоен текущей спортивной формой и неспособностью забивать лидера команды. Опытный специалист, говоря об игре Килиана, подчеркнул, что полностью доверяет ему.

«Я нисколько не беспокоюсь по этому поводу. На поле у него было несколько удобных моментов для взятия ворот, просто немного не хватило точности в завершающих ударах. В разговоре со мной он сказал, что бережет все свои главные голы для матчей чемпионата мира, который пройдет в США, и я полностью согласен с его мнением», — с улыбкой заявил Дешам в эксклюзивном интервью популярному телеканалу «TF1».

Стоит отметить, что к настоящему моменту Килиан Мбаппе провел в составе сборной Франции в общей сложности 98 официальных матчей, забив 56 голов в ворота соперников, и остается одним из лучших бомбардиров в истории страны.

В групповом этапе чемпионата мира 2026 года, который стартует в ближайшие дни, действующие вице-чемпионы французы в группе «C» поборются за путевку в плей-офф против сборных Сенегала, Ирака и Норвегии. Болельщики ждут от Мбаппе настоящего шоу с голами именно в этих официальных матчах.

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