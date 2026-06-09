Гари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорбление

·1·Спорт
Гари Линекер: сказать, что Криштиану Роналду слабее Лионеля Месси, — не оскорбление

Бывший нападающий сборной Англии и клуба «Барселона» Гари Линекер вновь вернулся к вечному спору между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По мнению известного эксперта, предпочтение аргентинской звезды португальцу — это просто футбольная истина, которая не является личным оскорблением. Линекер также признался, что его твердая позиция охладила отношения с нападающим «Аль-Насра». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью изданию The Louis Theroux Podcast Линекер объяснил, почему ставит Лионеля Месси даже выше Диего Марадоны. По его словам, Месси совершает на поле такие действия, которые обычный футболист не сможет продемонстрировать за всю карьеру ни разу. Линекер считает видение поля и мастерство передач Месси выходящими за рамки человеческих возможностей.

При этом Линекер подчеркнул, что с большим уважением относится к трудолюбию и достижениям Криштиану Роналду. «Я не ненавижу Роналду, он невероятный футболист. Но любой человек, разбирающийся в футболе, видит, кто лучше. Сам факт упоминания Роналду в одном ряду с Месси — это большой комплимент для него, ведь у него нет врожденного таланта Месси. Сказать об этом — не оскорбление для Роналду», — заявил бывший футболист.

Похоже, эти слова Линекера не понравились Криштиану Роналду. По словам эксперта, португальская звезда обиделась на него и сейчас не разговаривает с ним. Линекер, ранее отмечавший хорошие отношения, сообщил, что Роналду прервал с ним общение после его высказываний о Месси.

В настоящее время оба легендарных нападающих сосредоточены на чемпионате мира 2026 года. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси хочет снова сотворить чудо со сборной Аргентины, а Криштиану Роналду поставил цель завоевать единственный недостающий трофей в своей богатой коллекции — Кубок мира.

Лионель МессиКриштиану РоналдуГари ЛинекерФутболБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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