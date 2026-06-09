Жалолиддин Машарипов не сыграет на ЧМ-2026: его исключили из заявки...

·13·Спорт
Жалолиддин Машарипов не сыграет на ЧМ-2026: его исключили из заявки...

Накануне старта исторического чемпионата мира, которого вся страна ждет с нетерпением и большим волнением, из расположения сборной Узбекистана пришла неожиданная и скандальная новость. Жалолиддин Машарипов, один из самых опытных футболистов страны, многолетний лидер и капитан национальной команды, был исключен из окончательного списка из 26 игроков на мундиаль. Об этой неожиданной новости широкой общественности сообщил известный спортивный журналист Жалолиддин Кобилжонов, сославшись на свои источники. По данным инсайдеров, талантливый полузащитник официально выбыл из расширенного списка, объявленного главным тренером.

Однако болельщикам не стоит впадать в уныние, так как эту потерю в составе компенсировал один из самых талантливых и ярких молодых звезд страны. На место Жалолиддина Машарипова в делегацию национальной сборной был приглашен мастеритый вингер Русланбек Жиянов, демонстрирующий крайне яркие и стремительные игры во внутреннем чемпионате в составе наманганского «Навбахора». По мнению специалистов, высокая скорость и мощный дриблинг Жиянова могут вдохнуть новую жизнь и большой задор в атакующую линию нашей команды на матчах будущего чемпионата мира.

Стоит отметить, что «белые волки» проведут свой исторический дебютный матч на этом грандиозном мундиале, в котором участвуют впервые в истории, 18 июня этого года против одного из сильнейших грандов Южной Америки — сборной Колумбии. Кроме того, наших представителей ждут еще два крайне серьезных и захватывающих противостояния на групповом этапе: 23 июня подопечные Фабио Каннаваро выйдут на зеленое поле против сборной Португалии, соотечественников легенды мирового футбола Криштиану Роналду, а последний решающий матч в группе состоится 28 июня против физически мощной сборной Конго. От имени всех болельщиков желаем нашей национальной сборной исторических триумфов и громких побед в предстоящих матчах ЧМ-2026!

Следите за каждым матчем сборной Узбекистана за океаном, последними изменениями в составе, тренировками наших футболистов и самыми горячими эксклюзивными новостями чемпионата мира всегда вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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