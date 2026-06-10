Майка Ричардс: Джуд Беллингем — лучший футболист Англии

·2·Спорт
Майка Ричардс: Джуд Беллингем — лучший футболист Англии

Бывший защитник Майка Ричардс заявил, что споры о месте Джуда Беллингема в составе сборной Англии должны быть прекращены. Он назвал полузащитника «Реал Мадрида» «настоящей суперзвездой». Несмотря на то, что Томас Тухель заявил, что никому не гарантировано место в стартовом составе, Ричардс отметил, что 22-летний футболист остается сильнейшим игроком страны в преддверии Чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в подкасте «Те Рест Ис Футбалл», Ричардс высоко оценил значимость Беллингема для команды. «Когда речь заходит о больших матчах, Джуд Беллингем — звезда «Реал Мадрида» и победитель Лиги чемпионов — всегда был спасителем Англии в турнирах, где команда оказывалась в трудном положении. У него сильный характер, чтобы брать на себя ответственность. Это даже не должно обсуждаться, он лучший и обязан выходить в стартовом составе», — сказал бывший футболист.

Гари Линекер также согласился с этим мнением, добавив, что для завоевания крупных трофеев в команде должны быть игроки, способные решить исход матча. Однако под руководством Томаса Тухеля конкуренция возросла. В частности, представитель «Астон Виллы» Морган Роджерс рассматривается как серьезный кандидат на позицию «десятки». По мнению Алана Ширера, решение Тухеля доверять Роджерсу, который сейчас находится в отличной спортивной форме, является верным.

Тем не менее, сам Роджерс также положительно отзывается о своем товарище по команде Беллингеме. Он сказал, что стремление Джуда к победе — одно из самых сильных в мире, и его характер не должен быть истолкован неверно. Тухель же, хотя и высоко ценит решимость Беллингема, неоднократно подчеркивал, что командная система важнее любой индивидуальной звезды.

Джуд БеллингемРеал МадридАнглияТомас ТухельЧемпионат мира
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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