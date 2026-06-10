Пост Джалолиддина Машарипова после заявления АФУ удивил всех

·0·Спорт
Пост Джалолиддина Машарипова после заявления АФУ удивил всех

Неприятная новость, пришедшая вчера из стана нашей национальной сборной, сильно огорчила футбольных болельщиков страны. Как вам известно, в СМИ появилась информация о том, что капитан и главный креативный игрок нашей сборной Джалолиддин Машарипов был исключен из официального списка 26 игроков на Чемпионат мира из-за неожиданной спортивной травмы.

Согласно первым заявлениям врачей, в последние несколько недель у нашего мастеровитого полузащитника наблюдались хронический дискомфорт и сильные боли в поясничном отделе. Благодаря комплексу медикаментов и физиотерапевтическим процедурам, назначенным медицинским штабом, состояние опытного футболиста значительно улучшилось, и он надеялся вернуться в строй. Однако после тяжелых тренировочных нагрузок в США эти болезненные ощущения вернулись, осложнив ситуацию. Результаты тщательного МРТ-обследования в заокеанской клинике, к сожалению, показали рецидив межпозвоночной грыжи. После этого диагноза Ассоциация футбола Узбекистана (АФУ) выступила с официальным заявлением, разъяснив ситуацию общественности.

Однако на фоне этих событий возникла очень интересная и неожиданная интрига, которая полностью ошеломила узбекских футбольных болельщиков и развернула ситуацию на 180 градусов. Всего через несколько минут после распространения официального медицинского сообщения АФУ, Джалолиддин Машарипов оставил короткий, но загадочный пост на своей личной странице в социальной сети. Под своей фотографией звездный футболист написал: «Большое спасибо всем, кто пожелал мне здоровья. Я здоров», — гласил его краткий и лаконичный комментарий. Это неожиданное выступление футболиста вызвало среди болельщиков бурные дискуссии относительно атмосферы внутри сборной и решения тренерского штаба.

Как бы то ни было, согласно последним достоверным источникам из-за океана, в окончательном составе нашей национальной сборной на Чемпионат мира официально происходят изменения. Вместо исключенного из официальной заявки Джалолиддина Машарипова главный тренер Фабио Каннаваро включил в состав быстрого и напористого нападающего Русланбека Жиянова. Молодой и перспективный Жиянов постарается усилить атакующий потенциал нашей сборной на этом историческом мундиале. Мы же, несмотря на любые изменения в составе, желаем «белым волкам» только побед в предстоящем историческом матче против Колумбии!

Следите за развитием загадочной ситуации вокруг Джалолиддина Машарипова, новыми шагами Русланбека Жиянова в сборной и самыми эксклюзивными и громкими новостями Чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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