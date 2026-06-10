120 миллионов евро в год: Реал Мадрид подписал крупнейший контракт в футболе

·0·Спорт
120 миллионов евро в год: Реал Мадрид подписал крупнейший контракт в футболе

Если какой-либо клуб и находится в центре внимания СМИ в преддверии чемпионата мира, то это, несомненно, Реал Мадрид. «Королевский клуб» готовится объявить об очередной громкой новости. В то время как Флорентино Перес остается на посту президента, Жозе Моуринью возвращается, а Ибраима Конате ожидается в качестве свободного агента, клуб выходит на новый финансовый уровень. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В среду президент Перес объявил о важном соглашении. Реал Мадрид продлил контракт со своим давним партнером — компанией адидас как минимум до 2034 года. Как сообщает издание «Ас», эта сделка будет приносить мадридскому клубу 120 миллионов евро в год. Перес назвал это «самым важным контрактом в истории футбола».

Руководство клуба подчеркивает, что эти средства помогут профинансировать один из самых успешных периодов за последние тридцать лет. Генеральный директор адидас Бьорн Гульден также выразил гордость одним из самых продолжительных и успешных партнерств в мире спорта.

Кроме того, Реал Мадрид продлил контракт со своим титульным спонсором Эмирейтс до 2031 года. Это соглашение увеличит спонсорские поступления с 70–80 миллионов евро до 100 миллионов евро в год. Также авиакомпания Эмирейтс станет главным спонсором баскетбольного подразделения клуба.

Что касается трансферного рынка, ходят слухи о предложении в 150 миллионов евро за Хулиана Альвареса, хотя некоторые источники утверждают, что эта сумма предназначена для игрока Баварии Майкла Олисе. Как бы то ни было, Реал Мадрид продолжает усиливаться как финансово, так и кадрово перед новым сезоном.

Реал МадридAdidasФлорентино ПересФутболТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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