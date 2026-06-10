Каннаваро сделал официальное заявление по поводу досмотра в аэропорту Нью-Йорка

·2·Спорт
Каннаваро сделал официальное заявление по поводу досмотра в аэропорту Нью-Йорка

В преддверии исторического и долгожданного начала чемпионата мира по футболу 2026 года каждое событие вокруг национальной сборной Узбекистана находится в центре внимания болельщиков нашей страны. Наша национальная команда прибыла в один из крупнейших мегаполисов за океаном — Нью-Йорк, для участия в этом престижном турнире. Однако сразу после приземления в местном аэропорту представители нашей команды подверглись весьма тщательной и строгой проверке со стороны сотрудников службы безопасности США, что вызвало различные дискуссии в социальных сетях. Чтобы прояснить ситуацию, наш главный тренер Фабио Каннаваро выразил свою позицию.

По словам легенды мирового футбола и наставника нашей сборной, известного итальянского специалиста, искать какой-либо негативный подтекст в этом процессе совершенно неуместно. Это просто одна из стандартных процедур безопасности и обычных формальностей, которые постоянно применяются в аэропортах Соединенных Штатов по отношению к иностранным гостям и спортсменам.

«Это обычная повседневная проверка, которая проводится в любом крупном аэропорту мира для обеспечения безопасности пассажиров. Просто в Соединенных Штатах подобные процедуры и таможенный досмотр проводятся непосредственно на пунктах пересечения границы с особой тщательностью», — спокойно объяснил ситуацию Каннаваро в эксклюзивном комментарии для влиятельного итальянского издания Корриере делло Sport .

В этой связи стоит еще раз напомнить об очень радостном и историческом факте для всего нашего народа. Национальная сборная Узбекистана впервые в своей истории как независимое государство завоевала путевку в финальную стадию чемпионата мира и вошла в число 48 сильнейших команд планеты.

Для справки отметим, что «белые волки» в рамках этого мундиаля выступят в группе «К» против настоящих грандов в матчах, прикованных к вниманию всего мира. В рамках группового этапа наши футболисты приложат все усилия в борьбе за путевку в плей-офф против сборной Португалии во главе с Криштиану Роналду, яркого представителя Южной Америки — Колумбии, а также крепкой команды Африканского континента — ДР Конго. Этот великий футбольный праздник, волнующий миллионы сердец, официально стартует завтра, 11 июня, и продлится до 19 июля текущего года. Желаем нашим представителям огромных побед и удачи в этом историческом походе!

Следите за первыми тренировками наших представителей в Атланте, тактическими планами Фабио Каннаваро, а также всеми эксклюзивными и самыми горячими новостями нашей сборной на чемпионате мира вместе с нами на страницах Замин!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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