Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» и возвращается в «Реал Мадрид»

·0·Спорт
Жозе Моуринью попрощался с «Бенфикой» и возвращается в «Реал Мадрид»

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью направил эмоциональное прощальное письмо болельщикам, игрокам и персоналу «Бенфики» перед своим сенсационным возвращением в «Реал Мадрид». Специалист, проработавший один сезон на лиссабонском стадионе «Эштадиу да Луш», не смог отклонить предложение из столицы Испании. В своем Instagram Моуринью поблагодарил президента клуба Руя Кошту и всех сотрудников, подчеркнув, что для него было большой честью защищать цвета этого клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Под руководством Моуринью «Бенфика» в прошлом сезоне выдала беспроигрышную серию в национальном чемпионате и выиграла Суперкубок Португалии. 63-летний тренер отдельно обратился к футболистам, с которыми работал, заявив, что между ними установились неразрывные узы. «Тот, кто однажды был моим игроком, остается моим игроком на всю жизнь», — добавил бывший наставник «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Президент «Реал Мадрида» Флорентино Перес сделал возвращение Моуринью главной целью своей предвыборной кампании. Мадридцы согласились выплатить португальскому клубу компенсацию в размере 15 миллионов евро за этот трансфер. Сообщается, что во вторник вечером завершились финальные переговоры между агентом тренера Жорже Мендешем и руководством «Реал Мадрида».

С приходом Моуринью «Королевский клуб» начал работу по усилению состава. По сообщениям, «Реал Мадрид» направил предложение в размере 150 миллионов евро за нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса, однако оно было отклонено. Тем не менее, в Мадриде ожидается начало новой эры «галактикос». «Бенфика» же уже завершила работу по назначению нового тренера на место Моуринью.

Жозе МоуриньюРеал МадридБенфикаТрансферФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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