Пол Мерсон выдвинул неожиданную теорию о продаже капитана Арсенала Мартина Эдегора

·0·Спорт
Пол Мерсон выдвинул неожиданную теорию о продаже капитана Арсенала Мартина Эдегора

Легенда «Арсенала» Пол Мерсон выдвинул сенсационную теорию о том, что Микель Артета может продать капитана команды Мартина Эдегора в летнее трансферное окно. Несмотря на то, что норвежский плеймейкер в прошлом сезоне вел «Канониров» к первому за двадцать лет чемпионству в Английской Премьер-лиге, его недавняя форма и подверженность травмам ставят под вопрос его будущее в Северном Лондоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По мнению Мерсона, тактические требования на следующий сезон могут измениться, что повлияет на роль Мартина Эдегора в команде. «Может показаться безумием говорить об этом, но нельзя исключать, что руководство клуба рассматривает возможность его продажи. Игроку на его позиции нужны быстрые нападающие в передней линии. В нынешней тактике не хватает скорости», — сказал Мерсон.

Бывший футболист Стив Никол также согласился с этими доводами, отметив, что трансфер таких игроков, как Эберечи Эзе, может закрыть двери для Мартина Эдегора. Кроме того, Франк Лебёф заявил, что игра норвежца стала менее эффективной, он ограничивается горизонтальными передачами, и пришло время освободить место для футболистов с вертикальным стилем игры.

Эти новости связывают с намерением Микеля Артеты провести радикальные реформы в составе после поражения от ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Сообщается, что клуб готов рассмотреть выгодные предложения не только по Мартину Эдегору, но и по таким лидерам, как Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард и Бен Уайт.

Артета намекнул, что должен быть «умным и амбициозным», чтобы усилить команду и избежать стагнации. Это свидетельствует о том, что в составе «Арсенала» произойдут большие перемены, и в новом сезоне мы можем увидеть совершенно другую команду.

АрсеналМартин ЭдегорМикель АртетаАнглийская Премьер-лигаТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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