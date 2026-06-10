Перейдут ли Витинья и Жоау Невеш в Реал Мадрид? Жорже Мендеш дал ответ

·0·Спорт
Перейдут ли Витинья и Жоау Невеш в Реал Мадрид? Жорже Мендеш дал ответ

Звезды ПСЖ Витинья и Жоау Невеш остаются в центре слухов перед летним трансферным окном. Согласно сообщениям, «Реал Мадрид» внимательно следит за действиями этой португальской пары. Однако известный агент Жорже Мендеш прояснил все вопросы относительно будущего своих клиентов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Витинья и Невеш стали неотъемлемой частью тактической схемы Луиса Энрике. В частности, Витинья зарекомендовал себя как один из самых стабильных полузащитников Европы, сыграв в прошлом сезоне 50 матчей во всех турнирах. 21-летний Жоау Невеш также успел стать важным активом для парижского клуба и завоевал любовь болельщиков своей продуктивной игрой.

Несмотря на слухи, связанные с «Сантьяго Бернабеу», Мендеш опроверг разговоры о летних трансферах. В беседе с Фабрицио Романо агент подчеркнул, что чемпионы Франции не намерены продавать своих лидеров. «Витинья и Жоау не были вариантом ни для кого. Они являются непродаваемыми футболистами для ПСЖ и очень счастливы в Париже», — заявил Мендеш.

Хотя руководство «Реал Мадрида» нацелено на усиление состава молодыми и талантливыми полузащитниками, руководство ПСЖ считает этих двух футболистов «неприкосновенными». Клуб дал понять, что даже рекордных сумм будет недостаточно для продажи португальских легионеров.

Теперь основное внимание с трансферного рынка переключается на игры национальных сборных. Ожидается, что оба футболиста сыграют важную роль в составе сборной Португалии под руководством Роберто Мартинеса на Чемпионате мира. Примечательно, что на групповом этапе Португалия встретится со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

ПСЖРеал МадридВитиньяЖоау НевешТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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