Звезды «Челси» снялись в странной короткометражке Мадонны

Нападающие «Челси» Коул Палмер и Жоао Педро удивили футбольных болельщиков, неожиданно появившись в новом короткометражном фильме поп-иконы Мадонны. После завершения сезона две звезды, не попавшие на чемпионат мира, снялись в 14-минутном проекте певицы под названием «Конфессионс ИИ», а именно в сцене в общественном туалете. Об этом сообщает портал Goal.com.

Этот проект представлен как продолжение знаменитого альбома Мадонны 2005 года «Конфессионс он а Данке Флур». Игроки «Челси» появились в фильме наряду с известными актерами: в проекте также приняли участие британский актер Бенедикт Камбербэтч, супермодель Кейт Мосс и американская певица Сабрина Карпентер. Участие футболистов в этой необычной сцене вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

Известно, что в то время как 10 игроков «Челси» отправились на чемпионат мира, Палмер и Педро остались вне турнира. Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Палмера в заявку, а наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти не вызвал Педро. Это позволило футболистам попробовать себя в индустрии развлечений в свободное время.

Жоао Педро после трансфера из «Брайтона» в прошлом сезоне забил 20 голов во всех турнирах, показав результативную игру. Для Коула Палмера сезон сложился менее удачно: из-за травм он ограничился 11 голами в 34 матчах. «Челси» же завершил сезон в Английской Премьер-лиге на 10-м месте, оставшись без еврокубков.

Мадонна не чужой человек для лондонских клубов. В феврале ее видели на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» вместе с дочерьми, которые занимаются в академии «Тоттенхэма». Также в октябре она лично наблюдала за победой «Челси» над «Ливерпулем» на стадионе «Стэмфорд Бридж».