Роберто Карлос: Лионель Месси может сыграть и на чемпионате мира 2030 года

Легенда «Реал Мадрида» Роберто Карлос уверен, что Лионель Месси вполне может принять участие еще в одном чемпионате мира после турнира 2026 года. В интервью аргентинскому изданию «Оле» знаменитый левый защитник сделал интересный прогноз относительно международного будущего звезды «Интер Майами». Об этом сообщает портал Goal.com.

Обладатель восьми «Золотых мячей» привел свою сборную к победе на мундиале 2022 года в Катаре. Плеймейкер, забивший 117 голов в 199 матчах за Аргентину, продолжает поддерживать отличную спортивную форму. Роберто Карлос, отметив профессионализм и физическое состояние капитана, подчеркнул, что его участие в турнире 2030 года вполне реально.

«Наблюдать за игрой Месси — настоящее удовольствие. Он игрок высочайшего класса, олицетворяющий южноамериканский футбол. Он настолько хорошо следит за собой, что может без проблем сыграть еще на одном чемпионате мира. Не исключено, что этот турнир станет для него не последним», — сказал бывший бразильский защитник.

Также Карлос затронул тему подготовки сборной Бразилии и состояние Неймара. Несмотря на длительное отсутствие из-за травм, Неймар остается ключевой фигурой для национальной команды. По мнению Карлоса, даже находясь в запасе, Неймар оказывает положительное влияние на командный дух.

«Мы должны дождаться 100-процентного восстановления Неймара. Будет он на поле или нет, он очень нужен команде. Если он выходит на поле, это всегда превращается в грандиозное зрелище», — добавил Роберто Карлос.