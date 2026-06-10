Джейми Каррагер: Джуд Беллингем может остаться в запасе на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер выступил с неожиданным прогнозом. По его мнению, звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем может потерять место в стартовом составе на предстоящем чемпионате мира, уступив его нападающему «Астон Виллы» Моргану Роджерсу. Каррагер подчеркнул, что такое решение вызовет большой резонанс во время турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступая в подкасте «Стик то Футбалл» издания Те Оверлап, Каррагер заявил, что Томас Тухель в данный момент отдает предпочтение Роджерсу на позиции «десятки». По мнению эксперта, травмы и проблемы с физической формой Беллингема снизили его шансы. Роджерс же принял участие во всех матчах отборочного этапа и завоевал доверие тренера.

«Я не верю, что Джуд Беллингем выйдет в стартовом составе в первом матче. Он провел не лучший сезон из-за травм. Отношения между Томасом Тухелем и Беллингемом будут в центре внимания СМИ все лето. Если он не попадет в состав, это превратится в настоящий медиа-цирк», — говорит Каррагер.

В то же время среди других экспертов также разгорелись споры по этому поводу. Майка Ричардс подчеркнул, что суперзвезда уровня Беллингема должен выходить на поле при любых обстоятельствах, в то время как Гари Невилл выразил обеспокоенность тем, что тренер оставил вне заявки таких талантов, как Фил Фоден и Коул Палмер.

Каррагер предполагает, что Роджерс начнет турнир в основе, однако к третьему матчу группового этапа Беллингем за счет своего опыта и мастерства может вернуть себе место. Ожидается, что окончательное решение Томаса Тухеля определит судьбу сборной Англии на чемпионате.