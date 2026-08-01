Создано устройство для физической блокировки отвлекающих приложений на смартфоне

·42·Технологии
Создано устройство для физической блокировки отвлекающих приложений на смартфоне

В эпоху цифровых технологий и социальных сетей контролировать время, проводимое перед экраном, становится все сложнее. Обычные приложения и уведомления часто не дают ожидаемого результата, поскольку полагаются лишь на силу воли, и их легко просто проигнорировать. Согласно данным иксбт.ком, для кардинального решения этой проблемы было представлено новое устройство под названием Аутономус Кей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это новое устройство представляет собой не просто программное обеспечение, а НФК-ключ, основанный на полностью физическом подходе. Он сопрягается со специальным приложением и позволяет пользователю блокировать приложения, которые отнимают больше всего времени и отвлекают. В результате для обхода ограничения недостаточно просто нажать кнопку — потребуется отсканировать физический ключ на смартфоне.

Физический барьер и его преимущества

Основная идея устройства заключается в том, чтобы не полагаться на самоконтроль пользователя. НФК-ключ можно оставить в другой комнате, на работе или в спортзале. Это превращает бессознательный импульс открыть такие приложения, как Instagram или TikTok, в осознанное решение, требующее дополнительных действий. Каждая сессия разблокировки может длиться максимум 60 минут, после чего приложения автоматически снова блокируются.

На фоне существующих на рынке аналогов, таких как Блок, Унплук и Брик, Аутономус Кей выделяется своей доступностью. Стоимость этого устройства составляет всего 9 долларов, что в несколько раз дешевле конкурентов. Например, ключ Брик стоит 59 долларов, и хотя он обладает дополнительными функциями вроде режима сна, новое устройство полностью выполняет основные задачи и не требует лишних затрат.

Технические возможности и анализ с помощью искусственного интеллекта

Компактный трехдюймовый ключ поддерживает смартфоны под управлением Android 8.0 и более новых версий, а также устройства iPhone с iOS 15 и выше. Кроме того, его сопутствующее приложение анализирует привычки пользователя с помощью искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект выполняет следующие задачи:

  • отслеживает частоту разблокировки отвлекающих приложений;
  • фиксирует, сколько времени программы остаются открытыми;
  • определяет, в какое время чаще всего обращаются к социальным сетям.
Примечательно, что искусственный интеллект обобщает привычки пользователя в шутливой и острой форме. Если ключ разблокируют сразу после повторной блокировки, он указывает, что ключ был оставлен недостаточно далеко, и рекомендует спрятать его в более неудобном месте. Кроме того, отсутствуют дополнительные функции или платные подписки.

Один ключ можно подключить к нескольким телефонам, что является практичным решением для семей или пользователей нескольких устройств. Однако в процессе тестирования выяснилось, что НФК-сканирование иногда требует нескольких попыток, поэтому его не рекомендуется использовать для важных приложений, таких как мессенджеры или электронная почта, которые нужно часто открывать в течение дня.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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