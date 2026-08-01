«Юнайтед» обыграл «Атлетико» благодаря дублю Мбеумо

·44·Спорт
«Юнайтед» обыграл «Атлетико» благодаря дублю Мбеумо

«Манчестер Юнайтед» в рамках подготовки к новому сезону победил «Атлетико» со счетом 2:1 в Швеции. Хотя мадридцы вышли вперед в самом начале встречи, Брайан Мбеумо во втором тайме забил два мяча и принес английскому клубу волевую победу.

В матче, прошедшем на стокгольмской «Стравберрй Арена», обе команды протестировали молодых футболистов. Однако, несмотря на товарищеский статус, скорость и борьба в игре были на уровне официальных матчей.

«Атлетико» открыл счет на пятой минуте

Испанский клуб начал встречу очень активно. На пятой минуте подача Арнау Ортиса с фланга закрутилась в сторону ворот и застала врасплох Тома Хитона.

Ранний гол позволил «Атлетико» взять игру под свой контроль. Мадридцы компактно защищались и при первом же перехвате мяча старались проводить быстрые контратаки.

«Манчестер Юнайтед», хотя и создал несколько неплохих моментов в первом тайме, не смог найти путь к воротам, которые защищал Ян Облак. Словенский голкипер отразил несколько опасных ударов нападающих соперника.

Мбеумо восстановил равновесие с пенальти

После перерыва манкунианцы усилили давление. Особенно серьезные проблемы обороне «Атлетико» доставляли активные действия Ши Лейси.

На 53-й минуте Лейси сбили в штрафной площади, и судья назначил пенальти. Подойдя к точке, Брайан Мбеумо уверенно реализовал момент и сравнял счет.

После этого гола «Манчестер Юнайтед» полностью завладел инициативой на поле. Команда взнтила темп на флангах и начала использовать свободные зоны в защите соперника.

Как был забит победный гол?

На 74-й минуте манкунианцы забили второй мяч. Вышедший на замену Джек Флетчер продолжил атаку по флангу и доставил мяч к воротной линии.

Мбеумо правильно оценил ситуацию и точно пробил с близкого расстояния — 2:1.

Таким образом, камерунский нападающий оформил дубль во втором тайме и стал героем матча. Сначала он реализовал пенальти, а затем завершил голом командную атаку.

В оставшиеся минуты «Атлетико» бросился вперед в поисках ничьей. Несмотря на опасные удары Мортена Юльманна и Родриго Мендосы, мадридцы не смогли забить второй гол.

Молодым футболистам дали большой шанс

Обе команды наряду с основными игроками задействовали воспитанников академий и молодых талантов.

В составе «Манчестер Юнайтед» 18-летний Ши Лейси активно проявил себя с первых же минут. Он заработал пенальти и сыграл важную роль в организации атак.

А в концовке матча 15-летний Джей Джей Габриэль провел свою первую неофициальную игру за главную команду. Выход молодого форварда на поле показал, что тренерский штаб клуба внимательно следит за его развитием.

В составе «Атлетико» шанс также получили молодые игроки, такие как Ортис, Кастильо, Мендоса, Лука и Эстебан. Диего Симеоне спустя час игры заменил большую часть состава и протестировал несколько новых тактических вариантов.

Что показала встреча о командах?

Самым важным положительным моментом для «Манчестер Юнайтед» стало то, что команда сумела переломить ход игры после пропущенного мяча.

Манкунианцы:

  • усилили давление во втором тайме;

  • эффективно воспользовались активностью молодых игроков;

  • результативно использовали Мбеумо в центре нападения;

  • продолжали атаковать и после забитого гола.

В то же время ошибка в обороне в начале матча показала, что это одна из проблем, которую необходимо устранить перед официальным сезоном.

А «Атлетико», хоть и провел первый тайм организованно, под давлением соперника после перерыва стал допускать ошибки. В частности, эпизод, приведший к пенальти, и потеря мяча перед вторым голом напрямую повлияли на результат встречи. Таков аналитический вывод по итогам событий матча.

Протокол матча

Товарищеский матч

«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 2:1

1 августа. Швеция, Стокгольм. «Стравберрй Арена».

Голы: Мбеумо — 53 (с пенальти), 74. Ортис — 5.

«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Йоро, Магуайр, Хейвен, Шоу, Сантос, Маунт, Доргу, Диалло, Лейси, Мбеумо.

«Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Мартин, Варгас, Коке, Лукман, Кастильо, Ортис.

Проведение матча 1 августа на стокгольмской «Стравберрй Арена» также подтверждалось в официальном календаре «Атлетико».

«Атлетико» ждет еще один манчестерский клуб

Следующее серьезное испытание в рамках предсезонной подготовки мадридцев запланировано на 9 августа. «Атлетико» должен сыграть против «Манчестер Сити» в столице Южной Кореи — Сеуле.

Поэтому анализ ошибок в игре против «Манчестер Юнайтед» имеет особое значение для команды Симеоне.

Главный вывод

«Атлетико» успешно начал товарищеский матч в Швеции благодаря быстрому голу Ортиса. Однако «Манчестер Юнайтед» кардинально изменил ход игры после перерыва.

Мбеумо сначала сравнял счет с пенальти, а затем забил победный гол, принеся своей команде волевую победу со счетом 2:1.

Для манкунианцев этот результат стал важным психологическим толчком перед новым сезоном. А «Атлетико» придется в кратчайшие сроки проанализировать причины неспособности удержать преимущество в матче, который так хорошо начинался.

А как вы считаете, сможет ли Мбеумо стать главным бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Манчестер ЮнайтедАтлетикоБрайан МбеумоСтокгольмЯн Облак
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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