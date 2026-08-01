Абдуқодир Ҳусанов отыграл 90 минут: приготовил ли для него Мареска новую роль?

«Манчестер Сити» начал новую эру под руководством Энцо Марески с товарищеского матча против «Интера» в Гонконге. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался чемпион Италии — 3:1.

Для узбекистанских болельщиков произошло событие куда более важное, чем сам счет: Абдуқодир Ҳусанов вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. В первом тайме он действовал на позиции центрального защитника, а после перерыва — на правом фланге обороны.

Является ли это изменение обычным предсезонным экспериментом или Мареска готовит для Ҳусанова новую задачу?

Как прошел первый матч Марески?

Официальный сайт «Манчестер Сити» назвал эту встречу дебютной для Энцо Марески в качестве главного тренера команды. Игра в Гонконге также дала старт азиатскому турне «горожан» в рамках подготовки к сезону 2026/27.

Счет был открыт на 14-й минуте. Антуан Семено совершил мощный проход по левому флангу, доставил мяч к воротнику, и Дивин Мубама с близкого расстояния переправил его в сетку.

Ответ «Интера» не заставил себя долго ждать. На 20-й минуте после передачи Федерико Димарко Бенжамен Павар восстановил равновесие. Во втором тайме «Манчестер Сити» владел большим преимуществом, удары Витора Рейса и Райана Макайду пришлись в перекладину, но победный гол забит так и не был.

В серии пенальти в составе «Сити» лишь Клаудио Эчеверри реализовал свой шанс. Удары Райана Айт-Нури, Абдукодира Ҳусанова и Нико Гонсалеса цели не достигли. В результате «Интер» победил со счетом 3:1.

Ҳусанову доверили две разные роли

В первом тайме в центре обороны «Манчестер Сити» действовали Абдуқодир Ҳусанов и Йошко Гвардиол. Рико Льюис защищал правую бровку, а Стивен Мфуни — левую.

После перерыва Мареска перестроил защитную линию. Гвардиол и Мфуни были заменены, а Ҳусанов сместился из центра на правый фланг. Рико Льюис выдвинулся выше, помогая контролировать мяч в полузащите.

Это изменение потребовало от Ҳусанова выполнения сразу нескольких задач:

контролировать быстрого соперника на фланге;

начинать атаки из глубины при владении мячом;

закрывать свободную зону в моменты, когда Льюис уходит вперед;

в зависимости от ситуации возвращаться в центр защиты.

Ҳусанов активно участвовал и в атакующих действиях. На 52-й минуте мяч после отскока от вратаря «Интера» прилетел к нему, но удар узбекистанского футболиста головой получился недостаточно сильным.

Как на самом деле оценили игру Ҳусанова?

Важное уточнение: в статье Эстимед Компани игрокам не выставлялись цифровые оценки. Автор прямо отметил, что в товарищеском матче предпочел осветить игровые аспекты футболистов на поле, а не результат.

Вывод издания о Ҳусанове звучит коротко, но позитивно:

Ҳусанов провел встречу уверенно и выполнил поставленную перед ним задачу.

В этой формулировке нет громких похвал. Однако в первой предсезонной игре от защитника прежде всего ждут надежности, отсутствия травм и выполнения новых требований тренера.

Тот факт, что Ҳусанов отыграл 90 минут на двух разных позициях, говорит о том, что Мареска проверял его физическую готовность и тактическую гибкость. Таков аналитический вывод из принятых по ходу матча решений.

Что показал новый стиль Марески?

В первом тайме «Манчестер Сити» попытался организовать высокий прессинг на защиту соперника силами четырех футболистов. Хотя в рядах эпизодов это приносило плоды, в те моменты, когда «Интер» выходил из-под прессинга, перед воротами манкунианцев образовывались огромные зоны.

Матео Ковачич и Тиджани Рейндерс неплохо обращались с мячом, но при владении мячом соперником испытывали трудности с выбором позиции. «Интер» несколько раз ставил оборону «Сити» в неудобное положение за счет длинных переводов с одного фланга на другой.

Во втором тайме картина изменилась. Появление Нико Гонсалеса в опорной зоне улучшило контроль мяча. Айт-Нури свободно перемещался по полю, Льюис выдвинулся в полузащиту, а Ҳусанов закрыл правую бровку.

В результате расположение «Сити» строилось не на строгих линиях, а на взаимозаменяемости игроков. В анализе Эстимед Компани также отмечается, что быстрые передачи во втором тайме и способность игроков выполнять несколько функций могут стать важнейшим оружием команды Марески.

Может ли Ҳусанов остаться на правом фланге?

Основная позиция Абдукодира Ҳусанова — центральный защитник. Его скорость, неуступчивость в единоборствах и способность догонять нападающих соперника имеют огромную ценность именно в этой зоне.

Тем не менее, в прошлом сезоне ему уже доводилось действовать на позиции правого защитника при необходимости. Официальный сайт «Манчестер Сити» отмечал, что в кампании 2025/26 Ҳусанов принял участие в 47 матчах, заняв важное место в обороне команды.

На данный момент в прессе появляются сообщения об интересе «Сити» к защитнику «Челси» Мало Гюсто. Однако клубы пока официально не объявляли о трансфере, и сделка еще не завершена.

Поэтому можно сделать аккуратный вывод: если клуб не приобретет профильного правого защитника, Мареска может поочередно использовать на этой позиции Матеуша Нунеша, Рико Льюиса и Абдукодира Ҳусанова.

Игра Ҳусанова в Гонконге вполне могла стать первой проверкой для такого потенциального плана.

Кто оставил самое яркое впечатление?

В анализе матча Антуан Семено был назван самым активным футболистом «Манчестер Сити» в первом тайме. Он терзал защитников «Интера» на левом фланге, отдал голевую передачу на Мубаму, а после перерыва сыграл центрального нападающего.

А героем второго тайма стал Райан Макайду. Молодой футболист держал защитников соперника под постоянным давлением на правом фланге, отметился ударом в перекладину и еще одним опасным выстрелом рядом со штангой.

А также:

с выходом Нико Гонсалеса игра команды в центре улучшилась;

Витор Рейс смело продвигался из защиты в полузащиту;

привлекла внимание активность Райана Айт-Нури на разных участках поля;

Рико Льюис во втором тайме сыграл выше и внес большой вклад в контроль мяча.

У кого остались вопросы?

Функции Ковачича и Рейндерса в первом тайме не совсем им подходили. И хотя у обоих игроков не было проблем с работой с мячом, в моменты перехода соперника в атаку поддерживать баланс в центре стало тяжело.

Савиньо на левом фланге выглядел опаснее, чем на правом, однако допускал ошибки при принятии ключевых решений. А Махамаду Сангаре после выхода на замену так и не сумел должным образом войти в игру.

Фил Фоден продемонстрировал несколько красивых эпизодов, но регулярного влияния на ход встречи не оказал. Дивин Мубама же, помимо гола, запомнился тем, что опускался ниже для преодоления прессингора соперника, создавая возможности для длинных передач.

Каков главный итог для Ҳусанова?

Неточный удар в серии пенальти, естественно, стал одним из самых обсуждаемых моментов после матча. Но общие действия защитника в предсезонной игре не оцениваются по одному лишь пенальти.

Ҳусанов:

отыграл матч от звонка до звонка;

действовал на двух разных позициях;

адаптировался к новой тактической структуре команды;

не допустил грубых ошибок в обороне;

пытался подключаться к атакам.

Главное — Мареска протестировал его не просто как центрального защитника, а как универсального игрока, способного при необходимости закрыть и правую бровку.

В рамках азиатского турне «Манчестер Сити» 5 августа сыграет со звездами лиги Кореи, а 9 августа — с «Этихадом» (прим. — «Атлетико»). Эти матчи могут еще нагляднее показать, на какой именно позиции Мареска намерен чаще задействовать Ҳусанова.

А как считаете вы, какая позиция удобнее для Абдукодира Ҳусанова — центральный защитник или правый фланг обороны? Оставляйте свои мнения в комментариях!