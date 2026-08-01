«Бунёдкор» получил 5 млрд сумов: что будет теперь?
Столичному клубу «Бунёдкор», оказавшемуся в водовороте финансовых трудностей, со стороны государства была оказана практическая помощь в размере 5 миллиардов сумов. В клубе заявили, что эти средства послужат продолжению участия команды в Суперлиге и подготовке к предстоящим матчам по плану.
Однако данная помощь — не окончательное решение проблемы. Теперь главный вопрос заключается в том, выведет ли выделенная сумма клуб из краткосрочного кризиса или же для «Бунёдкор» будет создана система стабильного финансирования?
Клуб обратился к болельщикам с официальным заявлением
Пресс-служба «Бунёдкор» распространила специальное заявление с целью успокоить фанатов, обеспокоенных сложившейся тяжелой ситуацией.
В нем было объявлено, что 30 июля клубу были выделены средства в размере 5 миллиардов сумов.
«Началась практическая помощь нашему клубу со стороны нашего правительства. “Бунёдкор” продолжит подготовку к следующим матчам Суперлиги в соответствии с планом», — говорится в заявлении.
Руководство клуба выразило благодарность главе государства и ответственным лицам правительства за оказанную поддержку.
Также была выражена признательность болельщикам, журналистам, блогерам и футбольным командам, поддержавшим коллектив в сложной ситуации.
Среди команд, упомянутых клубом отдельно:
На основании какого решения были выделены средства?
По информации клуба, финансовая помощь была выделена на основании постановления Президента от 24 марта 2026 года за № ПП–107.
Данное постановление предусматривает обеспечение финансовой устойчивости организаций спортивной сферы, внедрение альтернативных источников финансирования и привлечение частных инвестиций и предпринимателей в профессиональные футбольные клубы. Документом было определено создание Фонда поддержки спортивных инициатив при Министерстве спорта.
Еще одно важное направление постановления — не сохранение футбольных клубов в зависимости исключительно от государственных или спонсорских средств, а внедрение в них корпоративного управления и коммерциализация их деятельности. Также предусмотрен механизм передачи клубов в доверительное управление предпринимателям, профинансировавшим не менее 20 процентов годовых расходов.
На что могут быть потрачены 5 миллиардов сумов?
Клуб пока не предоставил подробной информации о распределении выделенных средств.
Однако в повседневной деятельности футбольного клуба деньги, как правило, требуются по следующим направлениям:
выплаты игрокам и тренерам;
расходы на поездки и гостиницы;
организация тренировочного процесса;
услуги стадиона и базы;
медицинское обеспечение и восстановление;
деятельность молодежных команд;
организационные расходы, связанные с участием в соревнованиях.
5 миллиардов сумов могут помочь клубу выполнить самые срочные обязательства. Однако на какой срок хватит этих средств, зависит от того, как они будут потрачены, и от объема общих долгов клуба.
Открытая публикация направлений использования средств укрепила бы доверие болельщиков и общественности.
Важный комментарий по поводу матча с «Кызылкумом»
В первоначально предоставленном тексте говорилось, что из-за финансовых проблем «Бунёдкор» не явился на матч 15-го тура Суперлиги против «Кызылкума» и получил техническое поражение.
Однако в открытых календарях указано, что встреча «Кызылкум» — «Бунёдкор» должна пройти 2 августа 2026 года. В связи с этим новость о техническом поражении пока должна быть подтверждена отдельным официальным решением организатора соревнований.
Когда Профессиональная футбольная лига объявит окончательное решение или изменения в календаре, ситуация прояснится.
Спасет ли помощь клуб полностью?
Государственная помощь создала для «Бунёдкор» важную возможность продолжить подготовку к ближайшим матчам. Но единовременная выплата не гарантирует финансовую стабильность клуба на долгосрочную перспективу.
Для стабильной деятельности клубу необходимы:
Постоянные и надежные спонсоры;
Прозрачная финансовая отчетность;
Частные инвесторы;
Доходы от билетов и клубной атрибутики;
Система подготовки и продажи футболистов;
Маркетинг и коммерческие партнерства.
У «Бунёдкор» есть большой стадион, футбольная академия, история и узнаваемый бренд. Но пока эти возможности не будут трансформированы в эффективную систему бизнеса и управления, финансовые проблемы могут повториться снова.
Почему судьба «Бунёдкор» важна?
«Бунёдкор» в свое время был одним из самых сильных и известных клубов Узбекистана. Команда боролась за чемпионство страны, участвовала в азиатских турнирах и воспитала множество талантливых футболистов.
Поэтому финансовый кризис в клубе — это не просто внутренняя проблема одной команды. Он обнажил более широкие вопросы в системе финансирования и управления профессиональными футбольными клубами в Узбекистане.
Сохранение клуба важно, но еще важнее — обеспечить, чтобы через несколько месяцев он снова не оказался в таком же положении.
Главный вывод
Выделенные «Бунёдкор» 5 миллиардов сумов стали важной помощью для команды в трудный момент. Клуб сообщил, что продолжает подготовку к следующим матчам и приступил к стабилизации своей деятельности.
Однако эта сумма не должна ограничиваться лишь временным смягчением кризиса. Теперь перед руководством клуба стоят задачи прозрачного и эффективного использования средств, привлечения частных инвестиций и создания современной системы управления, приносящей доход.
«Бунёдкор» спасет не разовая помощь, а долгосрочная и независимая финансовая система.
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