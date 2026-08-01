«Бунёдкор» получил 5 млрд сумов: что будет теперь?

Столичному клубу «Бунёдкор», оказавшемуся в водовороте финансовых трудностей, со стороны государства была оказана практическая помощь в размере 5 миллиардов сумов. В клубе заявили, что эти средства послужат продолжению участия команды в Суперлиге и подготовке к предстоящим матчам по плану.

Однако данная помощь — не окончательное решение проблемы. Теперь главный вопрос заключается в том, выведет ли выделенная сумма клуб из краткосрочного кризиса или же для «Бунёдкор» будет создана система стабильного финансирования?

Клуб обратился к болельщикам с официальным заявлением

Пресс-служба «Бунёдкор» распространила специальное заявление с целью успокоить фанатов, обеспокоенных сложившейся тяжелой ситуацией.

В нем было объявлено, что 30 июля клубу были выделены средства в размере 5 миллиардов сумов.

«Началась практическая помощь нашему клубу со стороны нашего правительства. “Бунёдкор” продолжит подготовку к следующим матчам Суперлиги в соответствии с планом», — говорится в заявлении.

Руководство клуба выразило благодарность главе государства и ответственным лицам правительства за оказанную поддержку.

Также была выражена признательность болельщикам, журналистам, блогерам и футбольным командам, поддержавшим коллектив в сложной ситуации.

Среди команд, упомянутых клубом отдельно:

На основании какого решения были выделены средства?

По информации клуба, финансовая помощь была выделена на основании постановления Президента от 24 марта 2026 года за № ПП–107.

Данное постановление предусматривает обеспечение финансовой устойчивости организаций спортивной сферы, внедрение альтернативных источников финансирования и привлечение частных инвестиций и предпринимателей в профессиональные футбольные клубы. Документом было определено создание Фонда поддержки спортивных инициатив при Министерстве спорта.

Еще одно важное направление постановления — не сохранение футбольных клубов в зависимости исключительно от государственных или спонсорских средств, а внедрение в них корпоративного управления и коммерциализация их деятельности. Также предусмотрен механизм передачи клубов в доверительное управление предпринимателям, профинансировавшим не менее 20 процентов годовых расходов.

На что могут быть потрачены 5 миллиардов сумов?

Клуб пока не предоставил подробной информации о распределении выделенных средств.

Однако в повседневной деятельности футбольного клуба деньги, как правило, требуются по следующим направлениям:

выплаты игрокам и тренерам;

расходы на поездки и гостиницы;

организация тренировочного процесса;

услуги стадиона и базы;

медицинское обеспечение и восстановление;

деятельность молодежных команд;

организационные расходы, связанные с участием в соревнованиях.

5 миллиардов сумов могут помочь клубу выполнить самые срочные обязательства. Однако на какой срок хватит этих средств, зависит от того, как они будут потрачены, и от объема общих долгов клуба.

Открытая публикация направлений использования средств укрепила бы доверие болельщиков и общественности.

Важный комментарий по поводу матча с «Кызылкумом»

В первоначально предоставленном тексте говорилось, что из-за финансовых проблем «Бунёдкор» не явился на матч 15-го тура Суперлиги против «Кызылкума» и получил техническое поражение.

Однако в открытых календарях указано, что встреча «Кызылкум» — «Бунёдкор» должна пройти 2 августа 2026 года. В связи с этим новость о техническом поражении пока должна быть подтверждена отдельным официальным решением организатора соревнований.

Когда Профессиональная футбольная лига объявит окончательное решение или изменения в календаре, ситуация прояснится.

Спасет ли помощь клуб полностью?

Государственная помощь создала для «Бунёдкор» важную возможность продолжить подготовку к ближайшим матчам. Но единовременная выплата не гарантирует финансовую стабильность клуба на долгосрочную перспективу.

Для стабильной деятельности клубу необходимы:

Постоянные и надежные спонсоры; Прозрачная финансовая отчетность; Частные инвесторы; Доходы от билетов и клубной атрибутики; Система подготовки и продажи футболистов; Маркетинг и коммерческие партнерства.

У «Бунёдкор» есть большой стадион, футбольная академия, история и узнаваемый бренд. Но пока эти возможности не будут трансформированы в эффективную систему бизнеса и управления, финансовые проблемы могут повториться снова.

Почему судьба «Бунёдкор» важна?

«Бунёдкор» в свое время был одним из самых сильных и известных клубов Узбекистана. Команда боролась за чемпионство страны, участвовала в азиатских турнирах и воспитала множество талантливых футболистов.

Поэтому финансовый кризис в клубе — это не просто внутренняя проблема одной команды. Он обнажил более широкие вопросы в системе финансирования и управления профессиональными футбольными клубами в Узбекистане.

Сохранение клуба важно, но еще важнее — обеспечить, чтобы через несколько месяцев он снова не оказался в таком же положении.

Главный вывод

Выделенные «Бунёдкор» 5 миллиардов сумов стали важной помощью для команды в трудный момент. Клуб сообщил, что продолжает подготовку к следующим матчам и приступил к стабилизации своей деятельности.

Однако эта сумма не должна ограничиваться лишь временным смягчением кризиса. Теперь перед руководством клуба стоят задачи прозрачного и эффективного использования средств, привлечения частных инвестиций и создания современной системы управления, приносящей доход.

«Бунёдкор» спасет не разовая помощь, а долгосрочная и независимая финансовая система.