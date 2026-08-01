«Бунёдкор» получил 5 млрд сумов: что будет теперь?

·124·Спорт
«Бунёдкор» получил 5 млрд сумов: что будет теперь?

Столичному клубу «Бунёдкор», оказавшемуся в водовороте финансовых трудностей, со стороны государства была оказана практическая помощь в размере 5 миллиардов сумов. В клубе заявили, что эти средства послужат продолжению участия команды в Суперлиге и подготовке к предстоящим матчам по плану.

Однако данная помощь — не окончательное решение проблемы. Теперь главный вопрос заключается в том, выведет ли выделенная сумма клуб из краткосрочного кризиса или же для «Бунёдкор» будет создана система стабильного финансирования?

Клуб обратился к болельщикам с официальным заявлением

Пресс-служба «Бунёдкор» распространила специальное заявление с целью успокоить фанатов, обеспокоенных сложившейся тяжелой ситуацией.

В нем было объявлено, что 30 июля клубу были выделены средства в размере 5 миллиардов сумов.

«Началась практическая помощь нашему клубу со стороны нашего правительства. “Бунёдкор” продолжит подготовку к следующим матчам Суперлиги в соответствии с планом», — говорится в заявлении.

Руководство клуба выразило благодарность главе государства и ответственным лицам правительства за оказанную поддержку.

Также была выражена признательность болельщикам, журналистам, блогерам и футбольным командам, поддержавшим коллектив в сложной ситуации.

Среди команд, упомянутых клубом отдельно:

На основании какого решения были выделены средства?

По информации клуба, финансовая помощь была выделена на основании постановления Президента от 24 марта 2026 года за № ПП–107.

Данное постановление предусматривает обеспечение финансовой устойчивости организаций спортивной сферы, внедрение альтернативных источников финансирования и привлечение частных инвестиций и предпринимателей в профессиональные футбольные клубы. Документом было определено создание Фонда поддержки спортивных инициатив при Министерстве спорта.

Еще одно важное направление постановления — не сохранение футбольных клубов в зависимости исключительно от государственных или спонсорских средств, а внедрение в них корпоративного управления и коммерциализация их деятельности. Также предусмотрен механизм передачи клубов в доверительное управление предпринимателям, профинансировавшим не менее 20 процентов годовых расходов.

На что могут быть потрачены 5 миллиардов сумов?

Клуб пока не предоставил подробной информации о распределении выделенных средств.

Однако в повседневной деятельности футбольного клуба деньги, как правило, требуются по следующим направлениям:

  • выплаты игрокам и тренерам;

  • расходы на поездки и гостиницы;

  • организация тренировочного процесса;

  • услуги стадиона и базы;

  • медицинское обеспечение и восстановление;

  • деятельность молодежных команд;

  • организационные расходы, связанные с участием в соревнованиях.

5 миллиардов сумов могут помочь клубу выполнить самые срочные обязательства. Однако на какой срок хватит этих средств, зависит от того, как они будут потрачены, и от объема общих долгов клуба.

Открытая публикация направлений использования средств укрепила бы доверие болельщиков и общественности.

Важный комментарий по поводу матча с «Кызылкумом»

В первоначально предоставленном тексте говорилось, что из-за финансовых проблем «Бунёдкор» не явился на матч 15-го тура Суперлиги против «Кызылкума» и получил техническое поражение.

Однако в открытых календарях указано, что встреча «Кызылкум» — «Бунёдкор» должна пройти 2 августа 2026 года. В связи с этим новость о техническом поражении пока должна быть подтверждена отдельным официальным решением организатора соревнований.

Когда Профессиональная футбольная лига объявит окончательное решение или изменения в календаре, ситуация прояснится.

Спасет ли помощь клуб полностью?

Государственная помощь создала для «Бунёдкор» важную возможность продолжить подготовку к ближайшим матчам. Но единовременная выплата не гарантирует финансовую стабильность клуба на долгосрочную перспективу.

Для стабильной деятельности клубу необходимы:

  1. Постоянные и надежные спонсоры;

  2. Прозрачная финансовая отчетность;

  3. Частные инвесторы;

  4. Доходы от билетов и клубной атрибутики;

  5. Система подготовки и продажи футболистов;

  6. Маркетинг и коммерческие партнерства.

У «Бунёдкор» есть большой стадион, футбольная академия, история и узнаваемый бренд. Но пока эти возможности не будут трансформированы в эффективную систему бизнеса и управления, финансовые проблемы могут повториться снова.

Почему судьба «Бунёдкор» важна?

«Бунёдкор» в свое время был одним из самых сильных и известных клубов Узбекистана. Команда боролась за чемпионство страны, участвовала в азиатских турнирах и воспитала множество талантливых футболистов.

Поэтому финансовый кризис в клубе — это не просто внутренняя проблема одной команды. Он обнажил более широкие вопросы в системе финансирования и управления профессиональными футбольными клубами в Узбекистане.

Сохранение клуба важно, но еще важнее — обеспечить, чтобы через несколько месяцев он снова не оказался в таком же положении.

Главный вывод

Выделенные «Бунёдкор» 5 миллиардов сумов стали важной помощью для команды в трудный момент. Клуб сообщил, что продолжает подготовку к следующим матчам и приступил к стабилизации своей деятельности.

Однако эта сумма не должна ограничиваться лишь временным смягчением кризиса. Теперь перед руководством клуба стоят задачи прозрачного и эффективного использования средств, привлечения частных инвестиций и создания современной системы управления, приносящей доход.

«Бунёдкор» спасет не разовая помощь, а долгосрочная и независимая финансовая система.

БунёдкорТашкентПахтакорНавбахорЛокомотив
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси вернулся в состав Интер МайамиЛионель Месси вернулся в состав Интер МайамиСегодня, 05:30Хаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиХаби Алонсо доволен неожиданным возвращением Михаила Мудрика в ЧелсиСегодня, 02:34Арсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеАрсенал разгромил Жирону в предсезонном матчеСегодня, 01:56Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?Вчера, 23:36Брайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныБрайан Мбемо: Манчестер Юнайтед всегда нацелен на самые высокие вершиныВчера, 23:32Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеРеал Мадрид упустил победу в товарищеском матчеВчера, 23:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов