NASA и частные компании создают технологии для строительства баз на Луне

Американские компании Интерлуне и Вермир расширили сотрудничество по созданию автономной строительной техники, способной самостоятельно подготавливать площадки для будущих баз на естественном спутнике Земли. По информации иксбт.ком, эту уникальную роботизированную систему планируется отправить на Луну в 2028 году, и она должна стать важным шагом в развитии космической инфраструктуры. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Инженеры планируют разработать специальный комплекс и интегрировать его непосредственно в луноход. Данная техника будет выполнять задачи по очистке поверхности, выравниванию грунта, а также подготовке идеальных площадок для посадки космических аппаратов и возведения различных сооружений. Специалисты предусматривают предварительное тестирование данного оборудования в земных условиях и только после этого — его привлечение к непосредственным задачам на Луне.

Экстремальные условия и автономность

Сверхтяжелые условия на поверхности Луны требуют от авторов проекта нестандартных решений. В частности, устройство должно выдерживать лунную пыль с высоким уровнем абразивности, резкие перепады температур и значительные задержки в связи с Землей. Именно поэтому техника проектируется с расчетом на работу практически в полностью автономном режиме, без непосредственного участия человека.

Компании уже имеют определенный опыт в этой сфере: в мае 2025 года они сделали важный шаг вперед, представив полноразмерный прототип лунного экскаватора. Данное испытание полностью подтвердило жизнеспособность концепции. После этого проект успешно перешел на этап создания профессионального оборудования, предназначенного для реальных космических миссий.

Будущие перспективы и межпланетный план

Генеральный директор Интерлуне Роб Мейерсон отметил, что именно автономная строительная техника и системы перемещения материалов станут основой для возведения постоянной инфраструктуры на Луне. Это, в свою очередь, обеспечит строительство долгосрочных баз и возможности для последующей добычи местных ресурсов.

Передовое оборудование, разработанное в рамках данного проекта, не ограничится только Луной. В будущем его планируют широко использовать для освоения полезных ископаемых, реализации крупных инфраструктурных проектов и проведения научно-исследовательских работ на Марсе и других планетах.