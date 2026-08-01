Три красные карточки: «Пахтакор» упустил шанс выйти в лидеры

15-тур Суперлиги Узбекистана начался с напряженного и нервного матча. «Пахтакор» не смог преодолеть сопротивление хозяев в Андижане — в игре на «Бобур Арене» счет так и не был открыт.

В последние минуты встречи обстановка накалилась еще сильнее, и арбитр удалил с поля сразу трех футболистов. Из-за безголевой ничьей команда Камолиддина Таджиева упустила возможность выйти на первое место.

Безголевой, но бескомпромиссный матч

В матче в Андижане обе команды действовали осторожно, играя на результат. Если «Пахтакор» пытался оказать давление на оборону соперника за счет контроля мяча и атакующего футбола, то хозяева сделали ставку на дисциплинированную защиту и быстрые контратаки.

Однако ни одна из сторон не смогла нанести решающий удар. «Андижан» сохранил свои ворота в неприкосновенности, а столичная команда была вынуждена довольствоваться лишь одним очком на выезде.

В официальном протоколе Профессиональной футбольной лиги Узбекистана также указано, что встреча завершилась со счетом 0:0, матч проходил на «Бобур Арене», а главным арбитром выступил Равшан Абдувохидов.

Ситуация накалилась в концовке игры

Самые важные события матча развернулись в заключительные десять минут.

На 80-й минуте защитник «Андижана» Неманья Чаласан получил красную карточку и покинул поле. Таким образом, «Пахтакор» получил численное преимущество до конца встречи.

Но гости не смогли воспользоваться этой возможностью. Напротив, в компенсированное арбитром время ситуация на поле стала еще более напряженной.

На 90+3-й минуте:

защитник «Пахтакора» Мухаммадрасул Абдумажидов;

нападающий «Андижана» Мартин Боаке получили красные карточки.

В итоге матч завершился тремя удалениями. Это превратило безголевой поединок в одно из самых обсуждаемых противостояний тура.

Потерянные два очка для «Пахтакора»

Подопечные Камолиддина Таджиева ехали в Андижан с четкой целью — победить и подняться на первую строчку турнирной таблицы.

Однако после безголевой ничьей в активе «Пахтакора» стало 34 очка. Команда осталась на втором месте и упустила шанс обойти лидирующий «Нефтяник», набравший 35 очков.

В разгар борьбы за чемпионство каждая потерянная в таких матчах очковая потеря может иметь решающее значение в конце сезона.

Главной проблемой для «Пахтакора» стал не столько сам результат, сколько неспособность забить победный гол даже после того, как соперник остался в меньшинстве.

«Андижан» остановил грозного соперника

Для хозяев эта ничья стала важным достижением. «Андижан» не позволил забить борющемуся за чемпионство сопернику и сохранил ценное очко на своем поле.

После удаления Неманьи Чаласана команде пришлось приложить еще больше усилий в обороне. Тем не менее, андижанцы удерживали счет до самого финального свистка.

После этого результата «Андижан» с 21 очком поднялся на 7-е место в турнирной таблице. Для команды это не просто одно очко, но и важный психологический результат перед следующими матчами.

Замены не принесли ожидаемого результата

В начале второго тайма тренерский штаб «Андижана» провел ряд замен с целью оживить игру.

После перерыва вместо Пулатхужи Холдорхонова и Дамира Темирова на поле вышли опытный Драган Черан и Александр Андроникашвили. Позже к игре присоединились Мартин Боаке, Дониёр Абдуманнопов и Хамидулло Каримов.

В составе «Пахтакора» на 60-й минуте вместо Ойбека Бозорова и Штефана Чинеду на поле были брошены Достон Хамдамов и Фламарион. В концовке матча шанс проявить себя получили также Рустам Турдимуродов и Иброхим Ибрагимов.

Тем не менее, замены не изменили ход игры. Хотя обе команды добавили свежих сил в линию атаки, ворота остались в неприкосновенности.

Протокол матча

Суперлига Узбекистана, 15-й тур

«Андижан» — «Пахтакор» — 0:0

1 августа. Андижан. «Бобур Арена».

«Андижан»: Элдор Адхамов, Одил Абдумажидов, Пулатхужа Холдорхонов, Хумоюнмирзо Иминов, Неманья Чаласан, Азиз Тургунбоев, Дамир Темиров, Усмонали Исмоналиев, Мухаммадкарим Тоиров, Бекзод Сулаймонов, Махмуд Махамаджонов.

«Пахтакор»: Санжар Кувватов, Заид Тахсин, Дилшод Саитов, Акмаль Мозговой, Башар Ресан, Абдурауф Буриев, Сардор Собирхужаев, Шерзод Насруллаев, Мухаммадрасул Абдумажидов, Ойбек Бозоров, Штефан Чинеду.

Предупреждения: Одил Абдумажидов — 43, Азиз Тургунбоев — 44, Бекзод Сулаймонов — 86.

Удаления: Неманья Чаласан — 80, Мухаммадрасул Абдумажидов — 90+3, Мартин Боаке — 90+3.

Давление в чемпионской гонке нарастает

Ничья в Андижане стала серьезным предупреждением для «Пахтакора». Хотя команда продолжает борьбу за чемпионство, в подобных матчах ей необходимо повышать реализацию голевых моментов.

«Нефтяник» сохранил минимальное преимущество в одно очко. Теперь придется не только побеждать самим, но и следить за результатами соперника в каждом туре.

«Андижан» же показал дисциплинированную игру против сильного оппонента. Однако после поединка, завершившегося тремя красными карточками, обе команды могут столкнуться с проблемами из-за дисквалификации игроков на предстоящие матчи.

Главный вывод

В матче между «Андижаном» и «Пахтакором» голов забито не было, но борьба на поле и три удаления сделали эту встречу одной из самых напряженных в 15-м туре.

«Пахтакор» набрал одно очко, но упустил возможность выйти в лидеры. А «Андижан» остановил претендента на чемпионство на своем поле и улучшил свое положение в турнирной таблице.

Как вы думаете, насколько сильно потерянные в Андижане два очка повлияют на борьбу «Пахтакора» за чемпионство? Свои мнения оставляйте в комментариях!