Барселона сомневается в будущем шведского вингера

·52·Спорт
Барселона сомневается в будущем шведского вингера

Всего за месяц до закрытия летнего трансферного окна перед клубом Барселона стоят серьезные задачи по очистке состава от балласта. В каталонской команде есть ряд игроков, которые должны найти себе новую команду в ближайшие недели, и среди них судьба талантливого шведского вингера Руни Бардджи остается самой загадочной и противоречивой. Это стало одной из главных головной боли для руководства и тренерского штаба клуба на трансферном рынке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Sport, к услугам шведского футболиста проявляют большой интерес ряд европейских клубов, и на столе лежит множество предложений. Однако каталонский клуб пока не разрешил принять ни одно из поступивших предложений. В результате процесс ухода игрока застопорился, и стороны испытывают трудности в достижении договоренности.

Трансферные переговоры и планы сторон

Руководство клуба намерено решить этот вопрос в кратчайшие сроки, дождавшись возвращения команды со сборов в Англии. Главной задачей определено достижение соглашения по деталям трансфера между Барселоной и представителями игрока. Каталонцы ставят приоритетной целью продажу футболиста напрямую, при этом требуя включить пункт о праве обратного выкупа.

Однако личные планы самого игрока отличаются от клубных. Руни Бардджи предпочитает уйти на правах аренды, а не полноценного трансфера. Он надеется вернуться в свою команду в следующем сезоне. По окончании сезона руководство клуба открыто дало понять футболисту, что его возможности в новом проекте будут ограниченными, и он может подыскать себе новое место.

Конкуренция в составе и появление варианта с Марсельььььььььем

Приобретения, совершенные в летнее трансферное окно, в очередной раз подтвердили отсутствие перспектив у Бардджи в команде. Для усиления флангов Барселона подписала трех игроков — Энтони Гордона, Карима Адейеми и Биссека. При этом, учитывая сложность конкуренции за позицию с Ламине Ямалем, который находится в отличной спортивной форме, шведский вингер в последнее время практически не появлялся на поле.

Тем не менее, вариантов для продолжения карьеры Руни Бардджи предостаточно. В последние дни французский Марсельььььььььь стал одним из главных претендентов в борьбе за подпись шведского футболиста. Ожидается, что в ближайшие дни Барселона примет окончательное решение по трансферу игрока.

БарселонаРуни БардджиТрансферыЛа ЛигаФутбол
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