Первый летний трансфер «Насафа»: кто такой Паата Гудушаури?

·103·Спорт
Первый летний трансфер «Насафа»: кто такой Паата Гудушаури?

«Насаф» сделал первый серьезный шаг в летнее трансферное окно. Каршинский клуб объявил о подписании контракта с грузинским атакующим полузащитником Паатой Гудушаури, рассчитанного до конца сезона.

Этот трансфер предназначен не только для второго круга Суперлиги. Поскольку «драконам» предстоит выступать и в Лиге чемпионов 2 АФК, команде был необходим футболист с международным опытом, способный усилить атаку.

Почему «Насаф» выбрал именно Гудушаури?

Паата Гудушаури может действовать на флангах и в роли атакующего полузащитника. Он отличается скоростью, умением обыгрывать соперника один в один и эффективными действиями в завершающей стадии атаки.

Согласно официальным данным чемпионата Грузии, футболист родился 7 июня 1997 года и сейчас ему 29 лет. Поэтому информация о «31 годе» в первоначальном сообщении неверна. Его рост составляет 179 сантиметров, а основная позиция — линия полузащиты.

Для «Насафа» могут оказаться важными несколько качеств Гудушаури:

  • способность действовать на обоих флангах;

  • ускорение атак;

  • умение создавать голевые моменты;

  • активность при стандартных положениях;

  • опыт международных матчей.

Эти качества могут пригодиться команде, особенно в матчах с плотной обороной соперников.

Каким был его лучший сезон?

Один из самых ярких периодов в своей карьере Гудушаури провел в 2023 году в батумском «Динамо».

В том сезоне в чемпионатах Грузии он:

  • принял участие в 32 матчах;

  • забил 12 голов;

  • отдал 13 результативных передач.

Таким образом, всего за один сезон он напрямую поучаствовал в 25 голах своей команды. Этот показатель показывает, что Гудушаури — не просто футболист, протаскивающий мяч по флангу, а исполнитель, влияющий на завершение атак.

Позже он также стабильно выступал за кутаисское «Торпедо». В чемпионате 2025 года Гудушаури записал на свой счет 6 голов и 4 ассиста в 33 встречах.

Сохранил результативность и в 2026 году

Гудушаури начал 2026 год в составе тбилисской «Иберии 1999». По данным национального чемпионата Грузии, он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах.

Его показатели в последние сезоны:

Сезон

Клуб

Матчи

Голы

Ассисты

2023

«Динамо» Батуми

32

12

13

2025

«Торпедо» Кутаиси

33

6

4

2026

«Иберия 1999»

19

4

2

Эти цифры показывают, что он является опытным футболистом, способным стабильно приносить пользу в атаке.

Имеет опыт выступлений на евроарене

Паата Гудушаури также участвовал в отборочных раундах еврокубков в составе грузинских клубов.

В сезоне 2025/26 он принимал участие в квалификации Лиги конференций УЕФА с «Торпедо». А в сезоне 2026/27 был внесен в заявку «Иберии 1999» на Лигу чемпионов.

Этот опыт имеет особое значение для «Насафа». Ведь в Лиге чемпионов 2 АФК игровой стиль соперников и давление в турнирах могут отличаться от матчей Суперлиги.

А Гудушаури хорошо знаком с:

  • давлением в гостевых матчах;

  • двухматчевыми противостояниями;

  • тактической осторожностью в международных турнирах;

  • быстрой адаптацией к новому сопернику.

Где его может использовать Рузикул Бердыев?

Универсальность Гудушаури предоставляет главному тренеру «Насафа» несколько тактических возможностей.

Его можно использовать как:

  1. Левого вингера;

  2. Правого полузащитника, смещающегося в центр;

  3. Свободного хавбека под нападающим;

  4. Запасного игрока для усиления атаки в концовке матча.

В частности, то, что футболист действует рабочей левой ногой, увеличивает возможности для прохода с фланга в штрафную площадь или удара из дальньої дистанции.

Однако важным фактором станет то, насколько быстро он адаптируется к новой команде. Между чемпионатами Грузии и Узбекистана существуют определенные различия в темпе игры, силовых единоборствах и оборонительном стиле.

Что означает короткий контракт?

Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Такой краткосрочный договор может послужить проверкой для обеих сторон.

«Насаф» оценит:

  • адаптацию игрока к Суперлиге;

  • его влияние на важные матчи;

  • физическое состояние;

  • эффективность в Лиге чемпионов 2 АФК.

Гудушаури же, в свою очередь, благодаря успешной игре в Узбекистане сможет продлить контракт или получить новые возможности для дальнейшей карьеры.

У короткого соглашения есть и другой аспект: у футболиста не будет много времени на раскачку. Ему необходимо завоевать доверие тренеров с первых же матчей.

Что он добавит в атаку «Насафа»?

Каршинский клуб во втором круге ведет борьбу на нескольких фронтах. Команде нужны не только игроки основного состава, но и широкая скамейка запасных, способная изменить ход игры.

Гудушаури:

  • усиливает конкуренцию в атаке;

  • дает новые решения на флангах;

  • позволяет давать отдых ключевым игрокам;

  • обогащает опыт команды в международных турнирах.

Его прежние показатели по голам и передачам показывают, что у него есть все шансы принести практическую пользу нападению «Насафа».

Главный вывод

Подписав Паату Гудушаури, «Насаф» совершил свое первое официальное приобретение в летнее трансферное окно.

29-летний грузинский футболист обладает большим опытом в чемпионате своей страны, эффективно играл в нескольких клубах и прочувствовал атмосферу еврокубков. В особенности его результат 2023 года из 12 голов и 13 ассистов ярко демонстрирует его атакующий потенциал.

Теперь главный вопрос — сможет ли Гудушаури повторить свою результативность из Грузии в составе «Насафа» и помочь «драконам» достичь целей в Суперлиге и Лиге чемпионов 2 АФК?

НасафПаата ГудушауриДинамо БатумиКарши
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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