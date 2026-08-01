Первый летний трансфер «Насафа»: кто такой Паата Гудушаури?
«Насаф» сделал первый серьезный шаг в летнее трансферное окно. Каршинский клуб объявил о подписании контракта с грузинским атакующим полузащитником Паатой Гудушаури, рассчитанного до конца сезона.
Этот трансфер предназначен не только для второго круга Суперлиги. Поскольку «драконам» предстоит выступать и в Лиге чемпионов 2 АФК, команде был необходим футболист с международным опытом, способный усилить атаку.
Почему «Насаф» выбрал именно Гудушаури?
Паата Гудушаури может действовать на флангах и в роли атакующего полузащитника. Он отличается скоростью, умением обыгрывать соперника один в один и эффективными действиями в завершающей стадии атаки.
Согласно официальным данным чемпионата Грузии, футболист родился 7 июня 1997 года и сейчас ему 29 лет. Поэтому информация о «31 годе» в первоначальном сообщении неверна. Его рост составляет 179 сантиметров, а основная позиция — линия полузащиты.
Для «Насафа» могут оказаться важными несколько качеств Гудушаури:
способность действовать на обоих флангах;
ускорение атак;
умение создавать голевые моменты;
активность при стандартных положениях;
опыт международных матчей.
Эти качества могут пригодиться команде, особенно в матчах с плотной обороной соперников.
Каким был его лучший сезон?
Один из самых ярких периодов в своей карьере Гудушаури провел в 2023 году в батумском «Динамо».
В том сезоне в чемпионатах Грузии он:
принял участие в 32 матчах;
забил 12 голов;
отдал 13 результативных передач.
Таким образом, всего за один сезон он напрямую поучаствовал в 25 голах своей команды. Этот показатель показывает, что Гудушаури — не просто футболист, протаскивающий мяч по флангу, а исполнитель, влияющий на завершение атак.
Позже он также стабильно выступал за кутаисское «Торпедо». В чемпионате 2025 года Гудушаури записал на свой счет 6 голов и 4 ассиста в 33 встречах.
Сохранил результативность и в 2026 году
Гудушаури начал 2026 год в составе тбилисской «Иберии 1999». По данным национального чемпионата Грузии, он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах.
Его показатели в последние сезоны:
Сезон
Клуб
Матчи
Голы
Ассисты
2023
«Динамо» Батуми
32
12
13
2025
«Торпедо» Кутаиси
33
6
4
2026
«Иберия 1999»
19
4
2
Эти цифры показывают, что он является опытным футболистом, способным стабильно приносить пользу в атаке.
Имеет опыт выступлений на евроарене
Паата Гудушаури также участвовал в отборочных раундах еврокубков в составе грузинских клубов.
В сезоне 2025/26 он принимал участие в квалификации Лиги конференций УЕФА с «Торпедо». А в сезоне 2026/27 был внесен в заявку «Иберии 1999» на Лигу чемпионов.
Этот опыт имеет особое значение для «Насафа». Ведь в Лиге чемпионов 2 АФК игровой стиль соперников и давление в турнирах могут отличаться от матчей Суперлиги.
А Гудушаури хорошо знаком с:
давлением в гостевых матчах;
двухматчевыми противостояниями;
тактической осторожностью в международных турнирах;
быстрой адаптацией к новому сопернику.
Где его может использовать Рузикул Бердыев?
Универсальность Гудушаури предоставляет главному тренеру «Насафа» несколько тактических возможностей.
Его можно использовать как:
Левого вингера;
Правого полузащитника, смещающегося в центр;
Свободного хавбека под нападающим;
Запасного игрока для усиления атаки в концовке матча.
В частности, то, что футболист действует рабочей левой ногой, увеличивает возможности для прохода с фланга в штрафную площадь или удара из дальньої дистанции.
Однако важным фактором станет то, насколько быстро он адаптируется к новой команде. Между чемпионатами Грузии и Узбекистана существуют определенные различия в темпе игры, силовых единоборствах и оборонительном стиле.
Что означает короткий контракт?
Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Такой краткосрочный договор может послужить проверкой для обеих сторон.
«Насаф» оценит:
адаптацию игрока к Суперлиге;
его влияние на важные матчи;
физическое состояние;
эффективность в Лиге чемпионов 2 АФК.
Гудушаури же, в свою очередь, благодаря успешной игре в Узбекистане сможет продлить контракт или получить новые возможности для дальнейшей карьеры.
У короткого соглашения есть и другой аспект: у футболиста не будет много времени на раскачку. Ему необходимо завоевать доверие тренеров с первых же матчей.
Что он добавит в атаку «Насафа»?
Каршинский клуб во втором круге ведет борьбу на нескольких фронтах. Команде нужны не только игроки основного состава, но и широкая скамейка запасных, способная изменить ход игры.
Гудушаури:
усиливает конкуренцию в атаке;
дает новые решения на флангах;
позволяет давать отдых ключевым игрокам;
обогащает опыт команды в международных турнирах.
Его прежние показатели по голам и передачам показывают, что у него есть все шансы принести практическую пользу нападению «Насафа».
Главный вывод
Подписав Паату Гудушаури, «Насаф» совершил свое первое официальное приобретение в летнее трансферное окно.
29-летний грузинский футболист обладает большим опытом в чемпионате своей страны, эффективно играл в нескольких клубах и прочувствовал атмосферу еврокубков. В особенности его результат 2023 года из 12 голов и 13 ассистов ярко демонстрирует его атакующий потенциал.
Теперь главный вопрос — сможет ли Гудушаури повторить свою результативность из Грузии в составе «Насафа» и помочь «драконам» достичь целей в Суперлиге и Лиге чемпионов 2 АФК?
…