Xiaomi выпустила сверхпрочные кондиционеры Mijia Giant Повер Савинг Pro

Компания Xiaomi выпустила в продажу новую линейку центральных канальных кондиционеров Mijia Giant Повер Савинг Pro, способных стабильно работать даже в экстремальных погодных условиях. Данные устройства предназначены для отопления и охлаждения жилых помещений, частных домов, а также коммерческих объектов, и отличаются высокой энергоэффективностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Устройства новой серии представлены в версиях мощностью 2,2 и 3 кВ. Рекомендованная розничная цена на китайском рынке составляет 6599 и 7599 юаней (около 975 и 1125 долларов США) соответственно. С учетом государственных субсидий цены могут снизиться до 5609,2 и 6459,2 юаней (830 и 955 долларов).

Экстремальные температуры и высокая производительность

Одной из главных особенностей устройства является его устойчивость к экстремальным климатическим условиям. По данным производителя, внешний блок способен бесперебойно работать в режиме обогрева при сильных морозах до -35 °К, а в режиме охлаждения — даже при жаре до +65 °К. Кондиционеры рассчитаны на обслуживание помещений площадью от 30 до 40 квадратных метров.

Для обеспечения высокой производительности инженеры установили трехрядный испаритель и двухрядный конденсатор с увеличенной площадью теплообмена. Кроме того, в конструкции используются двухцилиндровый компрессор и увеличенные лопасти вентилятора диаметром 556 мм, что гарантирует стабильную работу при различных нагрузках.

Искусственный интеллект и умная экосистема

Представители серии соответствуют высшему классу энергопотребления. Интеллектуальная система управления Xiaomi с использованием алгоритмов искусственного интеллекта автоматически адаптирует условия работы оборудования и дополнительно сокращает расход электроэнергии примерно на 30 процентов.

В комплект поставки также входит умная панель для управления микроклиматом. Система автоматически контролирует состояние оборудования, своевременно выявляет загрязнение внутренних компонентов, нехватку хладагента и возможные неисправности, уведомляя владельца о необходимости технического обслуживания.

Новинки полностью интегрированы в экосистему Xiaomi и поддерживают HyperOS Коннект, приложение Mijia, а также голосовой помощник КсиаоАИ. Пользователи могут удаленно управлять кондиционером, добавлять его в сценарии умного дома и получать обновления программного обеспечения «по воздуху».