Челси наградит Жоау Педру новым и выгодным контрактом

Лондонский Челси решил предложить своему ведущему нападающему Жоау Педру новый и выгодный контракт, чтобы оградить его от интереса европейских грандов и достойно оценить его заслуги. Как сообщает Goal.com, бразильский футболист, перешедший прошлым летом из Брайтон & Хоув Альбион более чем за 50 миллионов фунтов стерлингов, в короткие сроки стал лидером атакующей линии команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дебютный сезон 24-летнего футболиста на Стэмфорд Бридж выдался крайне результативным. Во всех турнирах он забил 23 гола и отдал 9 результативных передач в 53 матчах, завоевав звание лучшего бомбардира клуба. Для Челси, испытывавшего проблемы со стабильной атакующей линией, эти показатели стали настоящим переломным моментом в игре команды.

Внимание европейских грандов и трансферная политика

По информации издания The Athletic, несмотря на семилетний долгосрочный контракт до 2032 года, подписанный Жоау Педру прошлым летом, клуб готовится улучшить его зарплату и условия. Решение обусловлено серьезным интересом к игроку со стороны ряда влиятельных европейских клубов, включая Барселону. Тем не менее руководство Челси твердо заявило, что нападающий не продается и ни при каких условиях отпущен не будет.

Сам футболист не скрывает, что доволен атмосферой в лондонском клубе. В одном из апрельских интервью он отметил, что это был один из лучших сезонов в его карьере, и подчеркнул, что всегда стремится вперед, чтобы помогать партнерам по команде.

Планы на будущее и новый главный тренер

Несмотря на успешный сезон, летняя пауза началась для Жоау Педру с небольшого разочарования. Несмотря на 8 матчей в составе сборной Бразилии, Карло Анчелотти не включил его в заявку на чемпионат мира 2026 года. Тем не менее эта ситуация лишь усилила мотивацию игрока и заставила проявить себя на предсезонных сборах.

В новом сезоне Челси будет возглавлять главный тренер Хаби Алонсо. Оформив хет-трик всего за девять минут в ворота Уэстерн Сидней Уондерерс в товарищеском матче в Уэльсе, Педро показал, что готов поддерживать свою лучшую спортивную форму и под руководством нового специалиста. Для Челси, оставшегося без еврокубков из-за неудачных результатов в прошлом сезоне, бразильский форвард должен стать главной опорой в проекте реформ, начатом Алонсо.