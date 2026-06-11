Месси сделал заявление о своей травме после матча с Исландией

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который официально стартует сегодня на полях США, Канады и Мексики, новости вокруг действующих чемпионов мира — сборной Аргентины — стали главной темой в спортивном мире. Особое беспокойство у болельщиков вызывало физическое состояние любимца миллионов, легендарного нападающего Лионеля Месси и недавняя травма, которая его беспокоила. Однако после последнего контрольного матча перед мундиалем капитан «альбиселесте» положил конец всем сомнениям и сделал обнадеживающее заявление о своем состоянии.

После напряженного товарищеского матча против сборной Исландии, прошедшего в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира, опытный форвард вышел к журналистам и с радостью отметил, что чувствовал себя на поле очень легко, а также сумел полностью преодолеть психологический барьер и опасения, связанные со здоровьем.

«Не скрою, как замечательно я чувствовал себя, выйдя на поле. Для меня было крайне важно ментально избавиться от того дискомфорта и страха рецидива, которые возникают после травмы. Именно для того, чтобы преодолеть это психологическое давление, я очень хотел сыграть в матче против Исландии». «Теперь я хочу полностью перестать думать о травмах и сосредоточиться на играх. До начала долгожданного исторического чемпионата мира осталась почти неделя, и, к моему счастью, сейчас я чувствую себя абсолютно здоровым», — поделился своей радостью Месси в беседе с представителями местных и зарубежных СМИ.

Стоит отметить, что в матче против сборной Исландии сборная Аргентины не оставила соперникам шансов, одержав крупную и уверенную победу со счетом 3:0. Самое приятное, что Лионель Месси, вернувшийся в строй после долгого перерыва, успел записать на свой счет один великолепный гол, продемонстрировав, что находится в отличной спортивной форме.

Если взглянуть на календарь турнира, то действующих чемпионов ждут серьезные испытания. Свой первый ответственный матч на групповом этапе чемпионата мира аргентинцы проведут 17 июня против сборной Алжира — команды, способной преподнести сюрпризы. Встреча представителей двух континентов, несомненно, превратится в настоящую битву.

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