Месси сделал заявление о своей травме после матча с Исландией

·3·Спорт
Месси сделал заявление о своей травме после матча с Исландией

В преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который официально стартует сегодня на полях США, Канады и Мексики, новости вокруг действующих чемпионов мира — сборной Аргентины — стали главной темой в спортивном мире. Особое беспокойство у болельщиков вызывало физическое состояние любимца миллионов, легендарного нападающего Лионеля Месси и недавняя травма, которая его беспокоила. Однако после последнего контрольного матча перед мундиалем капитан «альбиселесте» положил конец всем сомнениям и сделал обнадеживающее заявление о своем состоянии.

После напряженного товарищеского матча против сборной Исландии, прошедшего в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира, опытный форвард вышел к журналистам и с радостью отметил, что чувствовал себя на поле очень легко, а также сумел полностью преодолеть психологический барьер и опасения, связанные со здоровьем.

«Не скрою, как замечательно я чувствовал себя, выйдя на поле. Для меня было крайне важно ментально избавиться от того дискомфорта и страха рецидива, которые возникают после травмы. Именно для того, чтобы преодолеть это психологическое давление, я очень хотел сыграть в матче против Исландии».

«Теперь я хочу полностью перестать думать о травмах и сосредоточиться на играх. До начала долгожданного исторического чемпионата мира осталась почти неделя, и, к моему счастью, сейчас я чувствую себя абсолютно здоровым», — поделился своей радостью Месси в беседе с представителями местных и зарубежных СМИ.

Стоит отметить, что в матче против сборной Исландии сборная Аргентины не оставила соперникам шансов, одержав крупную и уверенную победу со счетом 3:0. Самое приятное, что Лионель Месси, вернувшийся в строй после долгого перерыва, успел записать на свой счет один великолепный гол, продемонстрировав, что находится в отличной спортивной форме.

Если взглянуть на календарь турнира, то действующих чемпионов ждут серьезные испытания. Свой первый ответственный матч на групповом этапе чемпионата мира аргентинцы проведут 17 июня против сборной Алжира — команды, способной преподнести сюрпризы. Встреча представителей двух континентов, несомненно, превратится в настоящую битву.

Следите за новыми рекордами Лионеля Месси на мундиале, путем сборной Аргентины к защите чемпионского титула, а также за самыми эксклюзивными и горячими новостями чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Йозуа Киммих признался, что был близок к уходу из БаварииЙозуа Киммих признался, что был близок к уходу из БаварииВчера, 17:59Себастьян Кель отклонил предложение ТоттенхэмаСебастьян Кель отклонил предложение ТоттенхэмаВчера, 17:52Тоттенхэм подписал Маркоса СенесиТоттенхэм подписал Маркоса СенесиВчера, 17:34Жозе Моуринью вылетел в Испанию для подписания контракта с Реал МадридЖозе Моуринью вылетел в Испанию для подписания контракта с Реал МадридВчера, 17:17Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»Роберто Де Дзерби присматривается к ряду футболистов для «Тоттенхэма»Вчера, 16:59Джамшид Саидов вновь назначен главным тренером «Кызылкума»Джамшид Саидов вновь назначен главным тренером «Кызылкума»Вчера, 16:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана