Рафинья: Винисиус Жуниор принесет Бразилии шестой чемпионский титул

·25·Спорт
Рафинья: Винисиус Жуниор принесет Бразилии шестой чемпионский титул

Вингер «Барселоны» Рафинья высоко оценил потенциал звезды «Реал Мадрида» Винисиуса Жуниора и свои собственные возможности, выразив уверенность в том, что они способны привести сборную Бразилии к шестому чемпионскому титулу. Нападающий, участвующий в сборах перед турниром 2026 года, подчеркнул, что сочетание молодости и опыта важно для того, чтобы положить конец неудачной серии, длящейся с 2002 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Сборная Бразилии не могла завоевать титул на последних пяти чемпионатах мира. Поскольку с 2002 года команда лишь однажды доходила до полуфинала, давление на «Селесао» растет. В то время как Неймар еще не полностью восстановился после травмы, ожидается, что в решающих матчах ответственность ляжет на таких игроков, как Винисиус Жуниор и Рафинья.

Несмотря на то, что на клубном уровне они являются заклятыми соперниками, представитель «Барселоны» признал потенциал звезды «Реал Мадрида». Хотя мадридцы остались без крупных трофеев в сезоне 2025-26, Винисиус Жуниор сумел забить 22 гола в 53 матчах. «Вини еще молод, но благодаря своему опыту и достижениям он может решить исход чемпионата мира. Я включаю и себя в эту группу», — сказал Рафинья.

Сам Рафинья также провел сложный сезон в «Барселоне» из-за травм, но показал отличный результат, забив 21 гол в 33 матчах. Он подчеркнул, что оборонительная игра команды является ключом к победе: «Мы очень хорошо готовимся. Если будем играть дисциплинированно в защите, наши шансы на победу будут очень высоки. Этот турнир короткий и не прощает ошибок».

Также футболист затронул тему своих отношений с главным тренером сборной Карло Анчелотти. Рафинья особо отметил, что итальянский специалист, пришедший в сборную из «Реал Мадрида», создал в команде позитивную атмосферу и доверяет игрокам.

БразилияВинисиус ЖуниорРафиньяРеал МадридБарселона
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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