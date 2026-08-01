Челси подписал 35-летнего нападающего Дэнни Уэлбека

·47·Спорт
Челси подписал 35-летнего нападающего Дэнни Уэлбека

В английском футболе произошел неожиданный и громкий трансфер. Как сообщает Goal.com, лондонский Челси пополнил свои ряды опытным нападающим Брайтон энд Хоув Альбион Дэнни Уэлбеком. 35-летний экс-игрок сборной Англии подписал двухлетний контракт со Стэмфорд Бридж, рассчитанный до 2028 года, и ожидается, что этот шаг принесет огромный опыт в состав под руководством Хаби Алонсо. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Этот неожиданный трансфер вызвал большой интерес в футбольном сообществе. Форвард, перебравшийся с южного побережья в Западный Лондон, за свою карьеру успешно выступал за несколько грандов Английской Премьер-лиги. В интервью официальному сайту Челси опытный нападающий поделился своими впечатлениями.

Чемпионский опыт и богатая карьера

Профессиональная карьера Дэнни Уэлбека поэтапно была насыщена крупными победами и матчах под высоким давлением. Он начал свою карьеру в Манчестер Юнайтед и при легендарном сэре Алексе Фергюсоне стал одним из ключевых игроков. За годы, проведенные на Олд Траффорд, он триумфально выиграл титул Премьер-лиги, два Кубка Лиги, Суперкубок Англии, а также Клубный чемпионат мира 2008 года.

После успешного периода в Манчестере Уэлбек в 2014 году перешел в Арсенал и выступал там на протяжении пяти сезонов. За это время он забил 32 гола за Канониров, завоевав Кубок Англии и еще один Суперкубок. Его недавние выступления за клубы Уотфорд и Брайтон показали, что он по-прежнему сохраняет способность играть на высоком уровне.

Новая эра под руководством Хаби Алонсо

Хотя многие могут скептически отнестись к трансферу 35-летнего игрока, недавняя статистика Уэлбека доказывает, что у него еще много возможностей. За последние два сезона в Брайтоне он сумел забить 26 голов в Премьер-лиге. Этот показатель демонстрирует стабильность, недостижимую для многих молодых нападающих.

После подписания контракта футболист высказался о своем энтузиазме на новом этапе. Во мне все еще горит огонь, — заявил он, подчеркнув, что готов отдать все силы ради болельщиков и клуба. Приход Уэлбека совпал с переходным периодом на базе Кобхэм. Хаби Алонсо после неудачных результатов прошлого сезона намерен вывести клуб на новые высоты. Ожидается, что прибытие нападающего, проведшего более четырехсот матчей в Премьер-лиге и накопившего опыт в Лиге чемпионов, окажет позитивное влияние на команду.

ЧелсиДэнни УэлбекХаби АлонсоПремьер-лигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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