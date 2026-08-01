60-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправдания

·549·Мир
60-летний коневод, обвиненный в краже 100 лошадей после 33 лет работы, расплакался в суде после оправдания

В Актюбинской области 60-летний Рахат Сарсенов, обвинявшийся в краже 100 лошадей, был освобожден решением апелляционного суда. Суд отменил предыдущий приговор, предусматривавший семь лет лишения свободы и взыскание ущерба в размере 30 миллионов тенге.

Дело против Сарсенова было возбуждено после обращения владельца хозяйства. Суд первой инстанции признал его виновным в пропаже ста лошадей. Однако при пересмотре дела выяснилось, что на самом деле из хозяйства пропала только одна лошадь.

Рахат Сарсенов работал коневодом в этом хозяйстве с 1994 года. По словам близких, мужчина находится в тяжелом состоянии после инсульта: у него парализованы конечности и затруднена речь.

Как утверждает его сестра Алтынай Сарсенова, из-за болезни и страха ее брат подписывал некоторые документы, не осознавая их содержания. О том, что их дом был заложен, семья узнала позже.

На судебном заседании Сарсенов не смог сдержать эмоций. Его супруга подчеркнула, что мужа обвинили несправедливо.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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