Реал Мадрид близок к тому, чтобы заплатить 120 миллионов евро за трансфер Яна Диоманде

·40·Спорт
Реал Мадрид близок к тому, чтобы заплатить 120 миллионов евро за трансфер Яна Диоманде

Мадридский Реал вступил в решающую стадию переговоров о подписании вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде. Как сообщает Goal.com, трансферная стоимость 19-летнего ивуарийского футболиста составляет 120 миллионов евро, что должно стать рекордной продажей в истории немецкого клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На фоне трансферных слухов дополнительное внимание привлек тот факт, что талантливый футболист остался вне заявки РБ Лейпциг на предсезонный сбор в Австрии. После выхода из борьбы Пари Сен-Жермен королевский клуб стал явным фаворитом в этой трансферной гонке.

Трансферные детали и финансовые показатели

Руководство Реал Мадрида представило улучшенное предложение, включающее гарантированную выплату в размере 100 миллионов евро. Данная масштабная инвестиция оценивается как важная часть трансферной политики клуба в новую эпоху.

Главный тренер немецкого клуба Мартин Демичелис в интервью Sky Германй подчеркнул, что отсутствие игрока на сборе связано не с трансферными переговорами, а с его здоровьем. Однако специалисты расценивают это заявление лишь как попытку сгладить ситуацию.

Успехи на поле и перспективы на будущее

В прошлом сезоне Ян Диоманде провел 33 матча в Бундеслиге, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Эти результаты сильно помогли РБ Лейпциг занять третье место в чемпионате и завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Проявив себя и в составе сборной Кот-д'Ивуара на групповом этапе чемпионата мира, молодой футболист продемонстрировал свою физическую и техническую зрелость. Если переход состоится, Диоманде установит исторический рекорд для клуба и в финансовом плане.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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