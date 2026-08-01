По заявлению Samsung, дефицит чипов памяти продлится до 2028 года

·35·Технологии
По заявлению Samsung, дефицит чипов памяти продлится до 2028 года

Дефицит чипов памяти на мировом рынке может затянуться дольше, чем ожидалось, и не потеряет свою актуальность по меньшей мере до 2028 года. Опираясь на последние финансовые отчеты и аналитические данные, представленные компанией Samsung, эта глобальная проблема оказывает серьезное влияние не только на рынок полупроводников, но и на весь сегмент бытовой электроники и персональных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представители Samsung отмечают, что главной причиной обострения ситуации является бесконечный и постоянно растущий спрос со стороны крупных компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта. Высокопроизводительные серверы ИИ и дата-центры требуют огромных объемов DRAM и других типов памяти. В результате имеющиеся производственные мощности перенаправляются именно в эту сферу.

Долгосрочные контракты и рыночные изменения

На фоне высокого спроса на рынке крупные игроки в сфере ИИ заранее бронируют объемы будущих поставок, заключая с Samsung многолетние контракты. Хотя такой подход позволяет компании планировать расширение производства, для традиционного рынка сохраняется риск резких ценовых колебаний. Samsung не исключает, что в 2027 году ситуация может стать еще более сложной.

Подобная тенденция приносит Samsung двоякие результаты. С одной стороны, благодаря удорожанию на рынке полупроводников профильное подразделение компании получило рекордную выручку. С другой стороны, рост цен на комплектующие негативно отразился на прибыльности подразделений, производящих смартфоны, планшеты и телевизоры.

Влияние на потребителей и технологический рынок

Негативные последствия нехватки памяти дошли и до рядовых покупателей. Компания Samsung была вынуждена поднять цены на некоторые модели смартфонов и планшетов Galaxy, чтобы частично покрыть дополнительные расходы. Однако, как признает сама компания, рост цен на устройства в конечном итоге приводит к падению спроса.

Проблема не ограничивается только мобильными устройствами. По мнению аналитиков, дефицит памяти цепной реакцией затрагивает и других ведущих технологических гигантов. В частности, повышение цен на графические ускорители NVIDIA на 10–30% неизбежно скажется на конечной стоимости игровых компьютеров и ноутбуков.

В текущих условиях производители потребительской электроники вынуждены конкурировать друг с другом за ограниченные остаточные ресурсы, выделяемые под ИИ-серверы. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы стабилизации рынка чипов памяти ожидать сложно и цены останутся на высоком уровне.

SamsungЧипы памятиИскусственный интеллектDRAMNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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