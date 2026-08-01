По заявлению Samsung, дефицит чипов памяти продлится до 2028 года

Дефицит чипов памяти на мировом рынке может затянуться дольше, чем ожидалось, и не потеряет свою актуальность по меньшей мере до 2028 года. Опираясь на последние финансовые отчеты и аналитические данные, представленные компанией Samsung, эта глобальная проблема оказывает серьезное влияние не только на рынок полупроводников, но и на весь сегмент бытовой электроники и персональных компьютеров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Представители Samsung отмечают, что главной причиной обострения ситуации является бесконечный и постоянно растущий спрос со стороны крупных компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта. Высокопроизводительные серверы ИИ и дата-центры требуют огромных объемов DRAM и других типов памяти. В результате имеющиеся производственные мощности перенаправляются именно в эту сферу.

Долгосрочные контракты и рыночные изменения

На фоне высокого спроса на рынке крупные игроки в сфере ИИ заранее бронируют объемы будущих поставок, заключая с Samsung многолетние контракты. Хотя такой подход позволяет компании планировать расширение производства, для традиционного рынка сохраняется риск резких ценовых колебаний. Samsung не исключает, что в 2027 году ситуация может стать еще более сложной.

Подобная тенденция приносит Samsung двоякие результаты. С одной стороны, благодаря удорожанию на рынке полупроводников профильное подразделение компании получило рекордную выручку. С другой стороны, рост цен на комплектующие негативно отразился на прибыльности подразделений, производящих смартфоны, планшеты и телевизоры.

Влияние на потребителей и технологический рынок

Негативные последствия нехватки памяти дошли и до рядовых покупателей. Компания Samsung была вынуждена поднять цены на некоторые модели смартфонов и планшетов Galaxy, чтобы частично покрыть дополнительные расходы. Однако, как признает сама компания, рост цен на устройства в конечном итоге приводит к падению спроса.

Проблема не ограничивается только мобильными устройствами. По мнению аналитиков, дефицит памяти цепной реакцией затрагивает и других ведущих технологических гигантов. В частности, повышение цен на графические ускорители NVIDIA на 10–30% неизбежно скажется на конечной стоимости игровых компьютеров и ноутбуков.

В текущих условиях производители потребительской электроники вынуждены конкурировать друг с другом за ограниченные остаточные ресурсы, выделяемые под ИИ-серверы. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы стабилизации рынка чипов памяти ожидать сложно и цены останутся на высоком уровне.