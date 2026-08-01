Реал Мадрид составил специальный план подготовки для Антонио Рюдигера

·52·Спорт
Реал Мадрид составил специальный план подготовки для Антонио Рюдигера

Мадридский Реал начал август с четкой целью: вывести физическую форму на абсолютный пик к старту Ла Лиги. Согласно информации издания Дефенса Кентрал, главный тренер и его штаб тщательно изучают каждую мелкую деталь, так как предсезонные матчи и процесс выбора состава имеют важнейшее значение для команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Объявленный перед товарищеским матчем против Фиорентины в Австрии состав вызвал бурное обсуждение среди болельщиков. Причиной стало то, что тренер не включил в эту поездку ни одного центрального защитника основного состава. Если Дин Хейсен чувствует небольшую боль, то Антонио Рюдигер остался в Мадриде в качестве меры предосторожности.

Стратегия бережного отношения к защитнику

Хотя Антонио Рюдигер вернулся к тренировкам в один день с командой, он не поехал на выезд. Руководство клуба и тренерский штаб решили максимально снизить нагрузки опытнейшего немецкого защитника, учитывая его старые проблемы с коленом. Сам футболист, согласовав этот вопрос с тренером, решил не идти на риск.

Согласно плану, Рюдигер не будет проводить 60 матчей в текущем сезоне. Особенно переход Ибраима Конате в команду поможет улучшить ротацию в линии обороны. Тренеры намерены выпускать его только в самых важных и решающих матчах, обеспечивая необходимым игровым временем.

Трансферный рынок и кадровый вопрос

Такой осторожный подход объясняет требование тренеров к руководству приобрести нового центрального защитника. В данный момент ситуация также зависит от восстановления Рауля Асенсио после травмы. Совершенно точно он не вернется в строй до сентября.

Уход Давида Алабы привел к тому, что Антонио Рюдигер остался самым опытным защитником в составе Реал Мадрида. Тренерский штаб видит в нем лидера как на поле, так и за его пределами. По этой причине в предстоящие месяцы к игроку будет проявлена особая забота, что гарантирует его подход к решающей стадии сезона в наилучшей физической форме.

Реал МадридАнтонио РюдигерЛа ЛигаФутболТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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