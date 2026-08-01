Сэм Альтман пропагандирует использование ChatGPT в процессе воспитания детей

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и их проникновение в повседневную жизнь вызывают неоднозначную реакцию в обществе. По информации иксбт.ком, предложение главы OpenAI Сэма Альтмана использовать возможности ChatGPT для воспитания детей и управления повседневными заботами вызвало резкое недовольство интернет-пользователей. Эта инициатива породила важные дискуссии на стыке современных технологий и человеческих отношений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сэм Альтман написал на своей странице в социальных сетях, что с помощью нового продукта компании ChatGPT Ворк можно синхронизировать семейный календарь и объяснять интересы детей. По его мнению, родители могут каждый по дороге в школу заказывать специальный подкаст о футбольном матче одного ребенка, приближающемся дне рождения другого или других новостях. Эта идея была встречена многими прохладно.

Резкая реакция в социальных сетях

Автор анимационного сериала «Гравити Фоллз» Алекс Хирш своеобразно и резко ответил на эту мысль Альтмана. В своем посте он задался вопросом: «Почему бы вам просто не поговорить со своими детьми?». Данная реакция распространилась гораздо шире оригинального поста Альтмана, за короткое время набрала более ста тысяч «лайков» и вызвала множество обсуждений.

На самом деле подобный случай — не первая попытка руководителей крупных технологических компаний заменить искусственным интеллектом человеческий опыт. В прошлом году глава Microsoft Сатья Наделла также заявлял, что вместо прослушивания любимых подкастов по дороге на работу начал использовать чат-бот с искусственным интеллектом. Эта тенденция показывает, что лидеры технологического мира стремятся решать даже простые человеческие коммуникации в повседневной жизни с помощью цифровых инструментов.

Стремление OpenAI в семейный сегмент

Сэм Альтман и ранее не скрывал, что полагается на помощь искусственного интеллекта в воспитании детей. В частности, выступая в популярном шоу «Те Тонигхт Шов вит Джиммй Фаллон», он подчеркнул, что не представляет процесс ухода за младенцем без ChatGPT, хотя и признал, что люди успешно справлялись с этим и раньше.

Очевидно, что привлечение родителей на свою платформу стало одной из приоритетных задач для OpenAI. Недавно компания опубликовала вакансию на должность менеджера по продукту с опытом создания надежного потребительского опыта для родителей и семей. Тем не менее, несмотря на добавление функций безопасности для семей, OpenAI также сталкивается с несколькими судебными исками от родителей из-за того, что ChatGPT негативно повлиял на психологическое состояние близких и привел к трагическим последствиям.