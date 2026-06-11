С завершением сезона в европейском футболе и в преддверии открытия трансферного окна наступил период серьезных перемен. В частности, «Манчестер Сити», являющийся самым мощным гегемоном английского и мирового футбола последних лет, по итогам сезона 2025/2026 окончательно решил организационные вопросы с рядом ключевых игроков, у которых истекли сроки контрактов. Это создало значительное финансовое пространство в зарплатной ведомости «горожан».

Согласно последним данным официального реестра Английской Премьер-лиги (АПЛ), команду покидают две настоящие легенды, оставившие неизгладимый след в современной истории клуба и бывшие ключевыми фигурами в завоевании множества трофеев. По мнению экспертов, эта потеря может свидетельствовать о завершении многолетней исторической доминации «Манчестер Сити» во внутренних турнирах, в частности в Англии.

Ожидается, что команду покинут не только опытные звезды основного состава, но и два молодых таланта, считающиеся наиболее перспективными в системе манчестерского клуба. Новый спортивный директор клуба Угу Виана и руководство команды детально проанализировали перспективы и тактические планы всех игроков, чьи контракты подходят к концу. Согласно окончательным выводам, этим летом «Этихад Стэдиум» официально покинут четыре футболиста.

Согласно официальному подтверждению руководства Премьер-лиги, «Манчестер Сити» подал в штаб-квартиру АПЛ все необходимые юридические документы для расставания с португальским виртуозом Бернарду Силвой и одним из самых надежных защитников английского футбола Джоном Стоунзом, чьи контракты истекают 30 июня текущего года. Эти две звезды решили открыть новую страницу в своей карьере.

Также Эзра Каррингтон и Эштон Мьюир, имевшие профессиональные контракты с академией и молодежной командой, но стремившиеся закрепиться в большом футболе, этим летом попрощаются с Манчестером и перейдут в распоряжение других клубов. Посмотрим, как эта масштабная чистка и обновление состава повлияют на команду Энцо Марески в следующем сезоне.

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