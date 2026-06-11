«Манчестер Сити» официально подтвердил уход Бернарду Силвы и Джона Стоунза

·57·Спорт
«Манчестер Сити» официально подтвердил уход Бернарду Силвы и Джона Стоунза

С завершением сезона в европейском футболе и в преддверии открытия трансферного окна наступил период серьезных перемен. В частности, «Манчестер Сити», являющийся самым мощным гегемоном английского и мирового футбола последних лет, по итогам сезона 2025/2026 окончательно решил организационные вопросы с рядом ключевых игроков, у которых истекли сроки контрактов. Это создало значительное финансовое пространство в зарплатной ведомости «горожан».

Согласно последним данным официального реестра Английской Премьер-лиги (АПЛ), команду покидают две настоящие легенды, оставившие неизгладимый след в современной истории клуба и бывшие ключевыми фигурами в завоевании множества трофеев. По мнению экспертов, эта потеря может свидетельствовать о завершении многолетней исторической доминации «Манчестер Сити» во внутренних турнирах, в частности в Англии.

Ожидается, что команду покинут не только опытные звезды основного состава, но и два молодых таланта, считающиеся наиболее перспективными в системе манчестерского клуба. Новый спортивный директор клуба Угу Виана и руководство команды детально проанализировали перспективы и тактические планы всех игроков, чьи контракты подходят к концу. Согласно окончательным выводам, этим летом «Этихад Стэдиум» официально покинут четыре футболиста.

Согласно официальному подтверждению руководства Премьер-лиги, «Манчестер Сити» подал в штаб-квартиру АПЛ все необходимые юридические документы для расставания с португальским виртуозом Бернарду Силвой и одним из самых надежных защитников английского футбола Джоном Стоунзом, чьи контракты истекают 30 июня текущего года. Эти две звезды решили открыть новую страницу в своей карьере.

Также Эзра Каррингтон и Эштон Мьюир, имевшие профессиональные контракты с академией и молодежной командой, но стремившиеся закрепиться в большом футболе, этим летом попрощаются с Манчестером и перейдут в распоряжение других клубов. Посмотрим, как эта масштабная чистка и обновление состава повлияют на команду Энцо Марески в следующем сезоне.

Следите за новыми трансферными целями «Манчестер Сити», новыми командами Бернарду Силвы и Джона Стоунза, а также самыми горячими, эксклюзивными и сенсационными статьями о европейском футболе вместе с нами на страницах Замин!

Манчестер СитиБернарду СилваДжон СтоунзУгу ВианаЭтихад Стэдиум
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Хамес Родригес о шансах Луиса Диаса на «Золотой мяч»Хамес Родригес о шансах Луиса Диаса на «Золотой мяч»Сегодня, 06:40Кризис Сантьяго Хименеса в «Милане»: Борхетти назвал причины проблемКризис Сантьяго Хименеса в «Милане»: Борхетти назвал причины проблемСегодня, 06:38Матч Узбекистан — Колумбия установил рекорд по продаже билетовМатч Узбекистан — Колумбия установил рекорд по продаже билетовСегодня, 06:30МИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от СШАМИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от СШАСегодня, 06:19Мехди Тареми выразил обеспокоенность напряженной атмосферой на ЧМ-2026Мехди Тареми выразил обеспокоенность напряженной атмосферой на ЧМ-2026Сегодня, 06:11Моуринью выступил против плана «Реал Мадрида» по покупке Хулиана АльваресаМоуринью выступил против плана «Реал Мадрида» по покупке Хулиана АльваресаСегодня, 06:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана