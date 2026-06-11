Моуринью выступил против плана «Реал Мадрида» по покупке Хулиана Альвареса

В преддверии официального открытия трансферного окна в европейском футболе события вокруг мадридского «Реала» принимают неожиданный и крайне напряженный оборот. Знаменитый и скандальный специалист Жозе Моуринью, чей приход на пост главного тренера «королевского клуба» практически предрешен, с первых же дней начал активно вмешиваться в трансферную политику руководства мадридского суперклуба. Как сообщает авторитетное испанское издание «Mundo Deportivo» португальский «Особенный» решительно выступил против плана руководства клуба по приобретению нападающего извечного соперника — «Атлетико Мадрид» — Хулиана Альвареса.

Инсайдеры подтверждают, что первые серьезные разногласия и тактические споры между опытным португальским тренером и боссами «Реал Мадрида» возникли еще до официального объявления о его возвращении в клуб. Весь конфликт разворачивается вокруг грандиозного трансферного предложения в 150 миллионов евро, которое было жестко отклонено «Атлетико».

На данный момент внутри «Сантьяго Бернабеу» нет единого мнения по поводу этого трансферного скандала. Источники, близкие к руководству «Реала», утверждают, что Жозе Моуринью был заранее осведомлен о планах отправить официальный запрос по талантливому аргентинскому форварду, однако тренер эту идею категорически не поддержал. Несмотря на это, президент клуба, проигнорировав мнение специалиста, все же решил направить официальный запрос в стан «матрасников».

Однако окружение Моуринью дает прямо противоположные комментарии. Согласно их версии, португальский специалист был совершенно не в курсе тайных переговоров с «Атлетико» до тех пор, пока информация не просочилась в СМИ. Если верить этой версии, Жозе узнал о ситуации лишь тогда, когда в прессе появились официальные сообщения о том, что предложение «Реала» в 150 миллионов евро было отклонено «Атлетико».

Тем не менее, обе стороны сходятся в одном важном вопросе: игрок сборной Аргентины Хулиан Альварес не входит в список футболистов, которых новый португальский наставник считает подходящими для своей тактической схемы. Издание делает вывод, что Моуринью не видит в звезде «Атлетико» приоритетную цель для усиления линии атаки «Реала» и ищет другие кандидатуры. Посмотрим, какими сюрпризами начнется вторая эра Жозе в «Реале».

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