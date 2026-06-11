МИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от США

·28·Спорт
МИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от США

В то время как за океаном стартовал футбольный праздник, которого с нетерпением ждали миллионы, события вокруг национальной сборной Узбекистана оказались в центре внимания не только спортивной общественности, но и руководства страны, а также дипломатов. Неприятный инцидент, произошедший перед контрольным матчем между сборными Узбекистана и Нидерландов (1:2) в Нью-Йорке, запомнившимся упорной борьбой наших представителей, вышел на новый уровень. Тот факт, что сразу после приземления в аэропорту наши футболисты подверглись усиленному и чрезмерно тщательному досмотру со стороны местной службы безопасности, был взят под строгий контроль дипломатами нашей страны.

Стало известно, что Министерство иностранных дел Республики Узбекистан выступило с официальным заявлением по данной ситуации и запросило объяснения у США. Об этом официально сообщил пресс-секретарь МИД Омонулла Файзиев в специальном заявлении для представителей СМИ.

Представитель министерства подчеркнул, что наше государство на высоком уровне защищает права и международный авторитет своих граждан, особенно футболистов и членов тренерского штаба национальной сборной, отправившихся защищать честь страны на историческом Чемпионате мира.

«Генеральное консульство Республики Узбекистан в Нью-Йорке немедленно приступило к работе в связи с данным случаем усиленного контроля и досмотра. По дипломатическим каналам было направлено официальное обращение в соответствующие государственные органы и службы безопасности США. В данный момент потребовано предоставить подробные и официальные разъяснения по ситуации, чтобы выяснить истинные причины этого процесса», — прояснил ситуацию Омонулла Файзиев.

Стоит напомнить, что ранее главный тренер нашей национальной сборной Фабио Каннаваро в интервью итальянской прессе призвал болельщиков к спокойствию, отметив, что такая тщательность является одной из стандартных мер международной безопасности, характерных для аэропортов США. Несмотря на это, МИД нашей страны на деле показал, что не оставляет без внимания каждый шаг своих героев за рубежом и оказывает им дипломатическую поддержку. Естественно, это придаст «белым волкам» дополнительную уверенность и силы перед мундиалем.

Следите за подробностями подготовки нашей национальной сборной в Атланте, официальными переговорами между МИД и США, а также за всеми горячими, эксклюзивными и сенсационными новостями Чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанСШАНью-ЙоркОмоналла ФайзиевФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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