В преддверии захватывающих матчей Чемпионата мира по футболу 2026 года на полях США, Канады и Мексики, внимание спортивного мира приковано к громким заявлениям вокруг сборных и их звезд. В частности, интересные мысли прозвучали из стана сборной Колумбии — одной из самых опасных команд турнира, попавшей в одну группу с национальной сборной Узбекистана. Опытный полузащитник и легендарная звезда южноамериканцев Хамес Родригес поделился своими соображениями о том, что его товарищ по команде Луис Диас может стать обладателем самой престижной индивидуальной награды в современном футболе — «Золотого мяча» (Баллон д'Ор).

В беседе с журналистами Хамес особо отметил высокий уровень мастерства своего соотечественника на сегодняшний день и выразил ему огромное доверие:

«Может ли Диас в ближайшем будущем выиграть «Золотой мяч»? А почему бы и нет? Лично для меня он сейчас входит в пятерку сильнейших и самых мощных футболистов планеты. Его скорость на поле и способность принимать решения феноменальны. Если мы успешно пройдем путь на текущем Чемпионате мира и доберемся до финальной стадии, где разыгрывается главный трофей, Луис может заслуженно получить эту высокую награду», — подчеркнул Хамес Родригес.

За словами опытного плеймейкера стоят весьма серьезные основания и цифры. Стоит отметить, что атакующий вингер сборной Колумбии Луис Диас в завершившемся сезоне 2025/2026 во всех официальных турнирах на клубном и международном уровне провел в общей сложности 51 матч и 26 раз поразил ворота соперников. Кроме того, он отдал 23 голевые передачи, став символом настоящей результативности и стабильности.

Безусловно, представитель соперника, находящийся в такой потрясающей спортивной форме, представляет серьезную угрозу для наших футболистов. Напомним, что сборная Колумбии в групповом этапе текущего мундиаля в группе «К» поборется за путевку в следующий раунд с Португалией во главе с Криштиану Роналду, стойкой сборной ДР Конго и нашей любимой национальной сборной Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро.

Стоит отметить, что первый исторический матч между Узбекистаном и Колумбией, устанавливающий абсолютный рекорд по продажам билетов на мундиале, состоится 18 июня на зеленых полях Мексики. Надеемся, что наши соотечественники смогут нейтрализовать таких опасных звезд, как Луис Диас, и подарят миллионам наших болельщиков незабываемую победу!

Следите за подробностями исторического противостояния сборной Узбекистана против Колумбии, дуэлью Луиса Диаса и Эльдора Шомуродова, а также всеми эксклюзивными, горячими и громкими новостями Чемпионата мира вместе с нами на страницах Замин!