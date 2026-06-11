Альфонсо Дэвис: легенда канадского футбола борется с травмой перед ЧМ-2026

Среди беговых групп, которые привыкли тренироваться на улицах Торонто по понедельникам, часто можно встретить болельщиков в футболках сборной Канады под 19-м номером. На спине этой формы написано имя величайшей звезды в истории футбола страны — Альфонсо Дэвиса. Даже те канадцы, которые не интересуются футболом, хорошо знают защитника «Баварии». Он единственный футболист, достигший уровня популярности таких икон национальной культуры, как Сидни Кросби, Дрейк и Джастин Бибер. Об этом сообщает Goal.com .

Однако в преддверии чемпионата мира, который Канада принимает впервые в своей истории, команда столкнулась с серьезной проблемой, связанной со своим капитаном и главной звездой. Травма мышц бедра, полученная в начале мая в полуфинале Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», поставила под вопрос участие Дэвиса в турнире. Почти наверняка 25-летний футболист пропустит матч открытия против Боснии и Герцеговины.

Американский главный тренер сборной Канады Джесси Марш сохраняет оптимизм. По его словам, даже если Дэвис не выйдет на поле в стартовых матчах группового этапа, он сможет помочь команде на решающих стадиях турнира. Тренер планирует подготовить игрока к последующим матчам против Катара и Швейцарии.

Альфонсо Дэвис — личность, выведшая канадский футбол на новый уровень. Если бы не его мастерство и авторитет на международной арене, Канаде было бы трудно добиться права на проведение мундиаля совместно с США и Мексикой. Теперь вся страна ждет скорейшего возвращения своего героя и его участия в самом важном турнире в его карьере.